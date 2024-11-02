33 sıfırlı misilleme: Rusya’dan Google’a ödemesi imkânsız ceza

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Google’ın, video paylaşım platformu YouTube’da Rus yanlısı TV kanallarını engellediği için verilen ceza Amerikalı şirketin ödemeyi reddetmesinin ardından dört yılda katlanarak 20 desilyon doları aştı. TASS haber ajansına konuşan hukuk uzmanı Ivan Morozov, cezaların 9 ay içinde ödenmemesi durumunda miktarın her gün ikiye katlandığını, mahkemenin bu kararı iptal edemeyeceğini söyledi. Dünya Bankası verilerine göre dünya ekonomisinin 2023’teki büyüklüğü yaklaşık 105 trilyon dolardı.

SÖYLEMESİ BİLE ZOR

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada Google’ın Rus televizyon kanallarının faaliyetlerini kısıtlamaması gerektiğini söyledikten sonra tam 33 tane sıfır içeren 20 desilyon rakamını telaffuz etmekte dahi zorlandığını belirtti.