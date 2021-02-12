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33 gün adada mahsur kaldılar
Bahamalar’daki ıssız bir adada mahsur kalan Kübalı iki erkek ve bir kadın, 33 gün sonra ABD Sahil Güvelik ekipleri tarafından kurtarıldı.
ABD basını adada mahsur kalan 3 kişinin günlerce hindistancevizi ve yakaladıkları farelerle beslendiklerini yazdı. İsmi açıklanmayan kişilerin, gözaltına alındıktan sonra verdikleri ifadede, teknelerinin alabora olduğunu ve adada mahsur kaldıklarını belirttikleri öğrenildi.
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