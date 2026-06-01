32 milyon iyi sivrisinek

Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2026 07:00

Google, tıp ve çevre dünyasını şaşkına çeviren yeni bir proje peşinde. Şirket, hastalık taşıyan popülasyonu azaltmak amacıyla tam 32 milyon özel işlem görmüş sivrisinek salmak için onay bekliyor.

YAHOO News’un aktardığı bilgilere göre projenin stratejisi, laboratuvar ortamında ‘Wolbachia’ adı verilen ve doğada kendiliğinden var olan bir bakteriyle enfekte edilmiş erkek sivrisineklerin doğaya bırakılmasına dayanıyor. Bu bakteriyi taşıyan erkek sivrisinekler, doğadaki yabanıl dişi sivrisineklerle çiftleştiğinde ortaya çıkan yumurtalar yaşayamıyor. Böylece hedef alınan zararlı sinek nüfusu zaman içinde doğal bir biçimde yok oluyor. ABD Çevre Koruma Ajansı başta olmak üzere ilgili federal kurumlardan onay alınmasının ardından, 32 milyon sinek iki yıla yayılan kademeli fazlar halinde doğaya bırakılacak. Operasyon için özellikle geçmişte Batı Nil Virüsü vakalarının yoğun olarak görüldüğü yüksek riskli bölgeler seçildi. Biliminsanları süreç boyunca sahadaki verileri anlık olarak takip edecek. Uzmanlar, bu benzeri görülmemiş biyolojik programın halk sağlığına getireceği faydalar ile yerel ekosistemin dengesine yapabileceği olası etkileri masaya yatırmış durumda.

