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315 bin yıllık yüz

Güncelleme Tarihi:

#Fas#Homo Sapiens#Kafatası
315 bin yıllık yüz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 07:00

Fas’ta bulunan yaklaşık 315 bin yıllık fosillerden yararlanan biliminsanları, insanlık tarihinin en eski Homo sapiens üyelerinden birinin yüzünüdijital ortamda yeniden oluşturdu.

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Güçlü yüz hatları ve belirgin çenesiyle dikkat çeken yüz, günümüz insanından çok da farklı görünmüyor. Fas’taki Jebel Irhoud bölgesinde 1960’ların başında bulunan kafatasının ilk başta yaklaşık 40 bin yıl önce yaşamış bir Neandertal’e ait olduğu düşünüldü. Ancak 2017’de yayımlanan iki çalışma, kalıntıların yaklaşık 315 bin yıl önce yaşamış erken dönem Homo sapiens üyelerine ait olduğunu ortaya koydu. Keşif, türümüzün bilinen geçmişini yaklaşık 100 bin yıl geriye taşıdı.

SAÇ VE SAKAL EKLENDİ

Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü araştırmacılarının hazırladığı ve Heritage dergisinde yayımlanan dijital model, tek bir kişiye ait eksiksiz bir kafatasına dayanmıyor. Kafatasının eksik parçaları, aynı arkeolojik tabakada bulunan başka fosillerle tamamlandı. Ardından modern bir yetişkinin bilgisayarlı tomografi görüntülerinden yararlanılarak kemiklerin üzerindeki yüz dokuları modellendi. Ancak fosillerden saç, sakal ve cilt rengini belirlemek mümkün değil. Bu nedenle araştırmacılar yüzü hem gri tonlamalı hem de saç ve sakal eklenmiş renkli görüntülerle sundu. haber merkezi

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#Fas#Homo Sapiens#Kafatası

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