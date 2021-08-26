31 Ağustos yaklaştıkça tahliyeler hızlandı

Fransa hükümeti, tahliyelerin bugün sona ereceğini duyurdu. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Afganistan’dan çıkmak isteyen Afganların tahliyesi için “insanüstü bir çaba harcandığını ancak bir çoğunun orada kalacağının bilincinde olduklarını” söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Afganistan’da şu anda neredeyse çifte vatandaşlığı olmayan hiçbir İngiliz vatandaşının kalmadığını söyledi. Raab, ancak kurtarma operasyonlarını son dakikaya kadar sürdereceklerini ifade etti.

EN SON ABD TERK EDECEK

Alman Spiegel dergisine göre ABD askerlerinin tamamen çekilmesinden 48 saat öncesine kadar, yani pazar gününe dek, diğer müttefik ülke askerlerinin tümünün çekilmesi gerekiyor. Kabil’deki havalimanını son terk eden ülkenin ABD olması planlanıyor. Amerika’nın şu anda Kabil’de yaklaşık 6 bin askeri bulunuyor.

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