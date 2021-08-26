31 Ağustos yaklaştıkça tahliyeler hızlandı
ABD Başkanı Joe Biden’ın Afganistan’ı terk etmek için son tarih olan 31 Ağustos’a bağlı kalınacağı açıklamasının ardından Batılı ülkeler de tahliye operasyonunu hızlı bir şekilde tamamlamak için zamana karşı yarış veriyor.
Fransa hükümeti, tahliyelerin bugün sona ereceğini duyurdu. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Afganistan’dan çıkmak isteyen Afganların tahliyesi için “insanüstü bir çaba harcandığını ancak bir çoğunun orada kalacağının bilincinde olduklarını” söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Afganistan’da şu anda neredeyse çifte vatandaşlığı olmayan hiçbir İngiliz vatandaşının kalmadığını söyledi. Raab, ancak kurtarma operasyonlarını son dakikaya kadar sürdereceklerini ifade etti.
EN SON ABD TERK EDECEK
Alman Spiegel dergisine göre ABD askerlerinin tamamen çekilmesinden 48 saat öncesine kadar, yani pazar gününe dek, diğer müttefik ülke askerlerinin tümünün çekilmesi gerekiyor. Kabil’deki havalimanını son terk eden ülkenin ABD olması planlanıyor. Amerika’nın şu anda Kabil’de yaklaşık 6 bin askeri bulunuyor.