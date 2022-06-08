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Dünyanın en büyük hazinesi bulundu! 3 ülke karşı karşıya geldi...

#Kolombiya#Hazine#Gemi

Kolombiya ordusu, 300 yıldır su altında olan ve 1708 yılında batırıldığında 200 tona yakın altın, gümüş ve zümrüt taşıdığına inanılan İspanyol San Jose gemisinin enkazına ait görüntüleri paylaştı. Söz konusu hazine Kolombiya, İspanya ve Bolivya'yı karşı karşıya getirdi.

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Kolombiya ordusu, gözlem görevi çerçevesinde Karayip kıyılarında yaklaşık 950 metre derinlikte bulunan “San Jose” adlı İspanyol gemisini görüntüledi. Kültür Bakanlığı gözetiminde yürütülen gözlem misyonu sonucu 300 yıldır su altında olan gemide insan müdahalesine rastlanmadığı ifade edildi.

Kamuoyuyla paylaşılan görüntülerde hazine yüklü batık gemide altınlar, porselenler, çanak çömlekler, cam şişeler ve toplar net bir şekilde göze çarpıyor. Geminin burun kısmı yosun ve kabuklu deniz ürünleri ile kaplıyken, gövdesi ise daha net biçimde görülebiliyor.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, gözlem görevine dair yaptığı açıklamada, “Teknolojik donanım ve Kolombiya donanmasının çalışmaları sayesinde daha önce görülmemiş bir netlik düzeyinde görüntüler yakalamayı başardık” ifadelerini kullandı. Duque, gemi enkazının ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilmesi beklenen kurtarma çalışmaları için korunduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük hazinesi bulundu 3 ülke karşı karşıya geldi...

Keşfe ilişkin görüntüler Kolombiya hükümeti tarafından paylaşıldı

İKİ GEMİ ENKAZI KEŞFEDİLDİ

Yetkililer ayrıca gözlem görevi sırasında sömürge döneminden kalma ve sömürge sonrası döneme ait toplam 2 gemiye ait enkazın daha keşfedildiğini açıkladı.

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ŞİMDİYE KADAR BULUNAN EN DEĞERLİ HAZİNE

San Jose gemisi, 1708'de Cartagena yakınlarında İngiliz donanması tarafından batırıldığında İspanya Krallığına aitti. Geminin 600 kişilik mürettebatından sadece birkaçı hayatta kalabildi. Amerika kıtasından Avrupa'ya giderken batırıldığında bugünün parasıyla milyarlarca dolar değerinde olduğu tahmin edilen hazinelerle dolu olan gemi, 2015 yılında keşfedilmişti.

Uzmanlar batık gemide en az 200 ton altın, gümüş ve zümrüt bulunduğuna inanırken, enkaz keşfedildiğinde dönemin Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos gemiyi "dünya tarihinde şimdiye kadar bulunan en değerli hazine" olarak nitelendirmişti.

Kolombiyalı yetkililer, "Kolombiya, Karayipler ve dünya için bir gurur kaynağı" olacak bir batık gemi müzesi kurma yönündeki bir plan açıklamıştı.

Dünyanın en büyük hazinesi bulundu 3 ülke karşı karşıya geldi...

3 ÜLKEYİ KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

Kolombiya, karasularında bulunan enkazları kültürel mirasının bir parçası olarak görüyor, bu da gemideki hazinelerin satılamayacağı anlamına geliyor. İspanya ise hazinenin İspanyol gemisinde olduğu için kendilerine ait olduğunu savunurken, Bolivya ise İspanyolların yerli halkı değerli maddeleri çıkarmaya zorladığı için hazinenin kendilerine teslim edilmesini istiyor.

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#Kolombiya#Hazine#Gemi

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