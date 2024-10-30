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300 kiloluk altın kaçırdı: Yunanistan'da yakalandı

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#Yunanistan#Vietnam#Külçe Altın
300 kiloluk altın kaçırdı: Yunanistanda yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 16:57

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki havalimanında, 300 kilogramlık külçe altın kaçırmaya çalışan Vietnamlı kadın tutuklandı. 64 yaşındaki kadın, büyük bir kısmını akrabalarının oluşturduğu bir grup suç ortağıyla birlikte çalışmakla suçlandı.

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Yunan polisi, altın kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Vietnamlı kadının Atina Havalimanında yakalandığını açıkladı.

Buz taşımak için kullanılan araçların altına sakladığı yaklaşık 300 kg külçe altınları kaçırmaya çalışan 64 yaşındaki kadının tutuklandığı kaydedildi.

Yunanistan'da yaşayan kadının altın kaçakçılığı için büyük bir kısmını akrabalarının oluşturduğu bir grup suç ortağıyla birlikte çalışmakla suçlandığı aktarıldı.

Polis açıklamasında, “kaçakçılık grup, tespit ve tanımlamadan kaçınmak için gümrük kontrolü olmayan noktalardan geçtiler. Ayrıca külçelerin üzerindeki harfleri ve ayırt edici işaretleri de sildiler” dedi.

Adı açıklanmayan 64 yaşındaki kadın için geçen yıl Vietnam adına Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldığını duyurdu.

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#Yunanistan#Vietnam#Külçe Altın

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