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300 bin Afgan ülkeyi terk etti

#Afgan#Mülteci#Göç
300 bin Afgan ülkeyi terk etti

Ağustos ayında Taliban’ın yönetimi eline geçirdiği Afganistan’da ekonomi çökme noktasına gelirken, Afganlar da ülkeyi terk etmeye devam ediyor. Her gün 4 ila 5 bin Afgan, İran sınırından geçiyor.

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NORVEÇ merkezli yardım örgütü Norveç Mülteci Konseyi, Taliban’ın Kabil’de hâkimiyeti ele aldığı ağustos ayından beri her gün 4-5 bin kadar Afgan mültecinin İran’a geçtiğini açıkladı. Örgütün Genel Sekreteri Jan Egeland, geçen sürede yaklaşık 300 bin Afgan’ın İran sınırından geçerek ülkeyi terk ettiğini belirtti. Önlem alınmadığı takdirde Avrupa için yeni bir mülteci krizinin kapıda olduğu uyarısında bulunan Egeland, “Acil şekilde hem Afganistan hem de İran gibi komşu ülkelere büyük ölçekli bir yardım başlatılması gerekiyor” dedi.

GIDA VE BARINAK SIKINTISI

Afganistan’da kötüleşen ekonomik durum hayat şartlarını ağırlaştırıyor. Taliban’ın yönetimi ele almasının ardından son derece kısıtlı miktarda uluslararası yardımın girdiği ülkede, milyonlarca ihtiyaç sahibi insan için yeterli miktarda barınak ve yiyecek bulunmadığı bildiriliyor. Birleşmiş Milletler, önümüzdeki kış aylarında durumun daha da kötüleşeceğini ve Afganistan nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan 22.8 milyon kişinin gıda sıkıntısı yaşayacağını öngörüyor. Bu dönemde İran sınırına mülteci akınının Avrupa’ya yönelme niyetindeki on binlerce Afgan’la daha da artacağı tahmin ediliyor. İran hükümetinin ise Afganistan’daki ekonomik zorluklar ve kıtlığa rağmen mültecileri ülkelerine geri gönderdiği bildiriliyor. Uluslararası Göç Örgütü’nün paylaştığı verilere göre Tahran yönetimi 2021 boyunca 1 milyon, yalnızca geçen ekim ayının son haftasında ise 28 binden fazla Afgan’ı geri yolladı.

‘ÇÖKÜŞ ENGELLENMELİ’

Önceki gün Pakistan’ın başkenti İslamabad’da; Pakistan, ABD, Rusya ve Çin’in Afganistan özel temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda ülkedeki ekonomik çöküş ele alındı. Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi, Afganistan’daki ekonomik kötüye gidişin engellenmesi için Taliban hükümetiyle uluslararası toplumun olumlu ilişkiler kurması çağrısında bulundu. Ülkede maaşların bile ödenemediği bir noktaya gelindiğini vurgulayan Bakan Mahmud Kureyşi, ABD’ye Afganistan’ın dondurulan mal varlıklarını serbest bırakması çağrısında bulundu.

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#Afgan#Mülteci#Göç

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