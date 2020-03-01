300 ameliyat sonra su içti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Ayşen ve Halit Karakaş çiftinin oğulları Kayra (11), içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalınbağırsağı tahrip olduğu için 2.5 yaşından beri midesinden besleniyor ve sürekli serumla yaşıyor. Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile Türkiye’de tedavi edilemeyeceği gerekçesiyle Kayra’nın ABD’de tedavisine 2015’te onay çıkmıştı. Cincinnati Çocuk Hastanesi’nden sonra Kayra Karakaş’ın tedavisi Boston Çocuk Hastanesi’nde de devam etti. 13 Şubat’ta yapılan son ameliyat 23 saat sürdü ve 5 ayrı ekip katıldı.

AYAKTAN PARÇAYLA YEMEK BORUSU

Geçtiğimiz yıl ayağından alınan parçayla yapılan gırtlağı yeni yapılan yemek borusuna bağlandı ve ameliyattan 2 hafta sonra Kayra ilk defa önceki gün biberon ile su içti. Yaklaşık 1 ay daha hastanede kalması beklenen Kayra, sağlıklı olarak yurda döneceği günleri sayıyor. Hastalığı yüzünden hiç okula gidemeyen ve yatağa mahkûm olan Kayra Karakaş, ameliyattan önce Hürriyet’e yaptığı açıklamada “İyileştiğimde güzel yemekler yemek istiyorum, okula gitmek, top oynamak, denize girmek ve çocuklarla koşmak istiyorum” demişti.