30 yıllık cinayet çözüldü: Rap efsanesi Tupac'ın katili belli oldu

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ABD'li rapçi Tupac Amaru Shakur'un 1996 yılında Las Vegas'ta öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Yaklaşık 30 yıldır çözülemeyen ve çok sayıda komplo teorisine konu olan cinayette jüri, eski çete lideri 63 yaşındaki Duane "Keffe D" Davis'i suçlu buldu.

JÜRİ ÜÇ SAATTE KARAR VERDİ

Las Vegas'taki Clark County Bölge Mahkemesi'nde görülen davada jüri, yaklaşık üç saatlik değerlendirmenin ardından Davis'in Tupac Shakur'un ölümündeki rolü nedeniyle cinayetten suçlu olduğuna hükmetti. Böylece 7 Eylül 1996'da işlenen cinayetle ilgili ilk mahkumiyet kararı verilmiş oldu.

Karar okunurken siyah takım elbise giyen Davis ifadesiz şekilde durdu. Sanık, kararın ardından temyize başvuracağını söyledi. Tupac'ın ailesi ise mahkeme salonunda gözyaşlarına hakim olamadı. Mahkeme, Davis'in ceza duruşmasını 13 Ekim'e erteledi.

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TUPAC'A BEYAZ CADILLAC'TAN ATEŞ AÇILDI

Tupac Shakur, kariyerinin zirvesindeyken 25 yaşında hayata veda etti. 7 Eylül 1996 gecesi Shakur ve plak şirketi kurucusu Marion "Suge" Knight, Las Vegas'taki MGM Grand otelinde düzenlenen Mike Tyson'ın boks maçını izledi.

İkilinin bulunduğu araç kırmızı ışıkta durduğu sırada yanlarına yaklaşan beyaz bir Cadillac'tan ateş açıldı. Ağır yaralanan Tupac hastaneye kaldırıldı ancak saldırıdan altı gün sonra hayatını kaybetti.

Cinayetin, Shakur'un ekibiyle Davis'in yeğeni Orlando Anderson arasında aynı gece yaşanan kavganın ardından gerçekleştirilen bir misilleme olduğu savunuldu.

SAVCILIK: EMRİ DAVIS VERDİ

Savcılar, Davis'in silahı bizzat ateşleyen kişi olmadığını ancak saldırıyı organize ettiğini ve Anderson'ın kullanacağı silahı temin ettiğini ileri sürdü.

Davis'in, cinayet gecesi beyaz Cadillac'ın içinde bulunduğunu yıllar boyunca yaptığı farklı açıklamalar ile kabul ettiği belirtildi.

Davis'in, 2019 yılında yayımlanan anı kitabı "Compton Street Legend" adlı eserinde de olayla ilgili itiraflar da bulunduğu kaydedildi. Savcılık, Davis'in farklı yıllarda kaydedilen dört ayrı olaydaki toplam sekiz saatlik konuşmasını da delil olarak mahkemeye sundu.

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Davanın savcısı Binu Palal, kapanış konuşmasında Davis'in yıllar boyunca belgesellerde, anılarında, radyo programlarında ve polis sorgularında Tupac'ın öldürülmesiyle ilgili rolünü anlattığını belirtti.

DAVIS'İN SAVUNMASI: HİÇBİR KANIT YOK

Davis'in avukatları ise müvekkillerinin yıllar içinde yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Savunma, Davis'in kitap satmak ve para kazanmak amacıyla hikayeleri abarttığını ileri sürdü.

Davis'in avukat Michael Sanft, mahkemeye "Hiçbir kanıt yok" savunmasında bulundu.

30 YILLIK GİZEM SONA ERDİ

Tupac Shakur'un öldürülmesi, 1990'lı yıllarda ABD'deki Doğu Yakası ve Batı Yakası rap sahneleri arasındaki rekabetin en karanlık olaylarından biri olarak tarihe geçti. Cinayet, yıllar boyunca komplo teorilerinin merkezinde yer aldı.

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Tupac'ın dünya genelinde 75 milyondan fazla albüm satan kariyeri, ölümünün ardından da müzik dünyasında etkisini sürdürdü. Yıllardır çözülemeyen cinayet davasında Davis hakkında verilen mahkumiyet kararıyla dosyada tarihi bir dönüm noktası yaşandı.