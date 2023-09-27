30 yıl sonra bir ilk... Suudi Arabistan heyeti Filistin’e gitti

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Suudi Arabistan’ın Filistin’deki ilk büyükelçisi Nayif bin Bender es Sudeyri başkanlığındaki heyetin iki gün sürecek resmi ziyaret için dün Batı Şeria’ya geçtiği bildirildi. Böylece 1993 yılında Oslo Anlaşmalarının imzalanmasından bu yana Batı Şeria’ya ilk kez bir Suudi heyeti gitmiş oldu. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ile görüşen Sudeyri, Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edildi, güven mektubunu sundu. Sudeyri’nin Başbakan Muhammed Iştiyye ile de görüşmesi planlanıyor. Geçtiğimiz ay Filistin topraklarına yerleşik olmayan büyükelçi ve Kudüs Başkonsolosu olarak atanan Sudeyri’nin Ramallah ziyareti, ABD’nin İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik görüşmelere öncülük ettiği bir döneme denk geldi. Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşme için Filistin lehine tavizler talep ediyor.