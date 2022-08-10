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3 yıl sonra viral oldu, sosyal medyayı böldü: Damat düğünün ortasında gelinin aldatma videosunu yayınladı!

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#Düğün#Aldatma#Gelin
3 yıl sonra viral oldu, sosyal medyayı böldü: Damat düğünün ortasında gelinin aldatma videosunu yayınladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 13:01

Çin'de gerçekleşen bir düğünde, karısının kendini aldattığı görüntüleri yayınlayan damadın videosu 3 yıl sonra sosyal medyada viral oldu. 6 milyon görüntüleme ve binlerce yorum alan video, sosyal medyayı ikiye böldü ve günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

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Çin'in Fujian eyaletinde gerçekleşen bir düğünde damat, yeni evlendiği eşinin onu aldattığını gösteren bir videoyu devasa bir projektör ekranına yansıtarak tüm davetlilere izlettirdi.

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GELİNİN ALDATMA VİDEOSUNU SAHNEYE YANSITTI

'Aldatan gelin' etiketi ile sosyal medyada yayılan videoda, gelin ve damadın düğünün gerçekleşeceği alana doğru koridorda yürüdüğü görülüyor. Çift sahnenin ortasına geldiğinde ise arka planda gelinin kocasını aldattığı video yayınlanmaya başlıyor.

3 yıl sonra viral oldu, sosyal medyayı böldü: Damat düğünün ortasında gelinin aldatma videosunu yayınladı

SOĞUK DUŞ ETKİSİ YARATTI: 'BUNU BİLMEDİĞİMİ Mİ SANIYORDUN?'

Devasa alana yansıtılan görüntü salonda kısa bir soğuk duş etkisi yaratırken damat gelini iterek 'Bunu bilmediğimi mi sanıyordun?' diyerek bağırıyor. Gelinin ise elindeki çiçeği eşine fırlattığı görülüyor.

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Videoda damadın aldatıldığı kişinin gelinin hamile kız kardeşinin kocası olduğu bilgisi yer alıyor.

3 yıl sonra viral oldu, sosyal medyayı böldü: Damat düğünün ortasında gelinin aldatma videosunu yayınladı

3 YIL SONRA VİRAL OLDU: 6 MİLYON GÖRÜNTÜLEME, BİNLERCE YORUM...

2019 yılında Çin'de yaşanan bu olay 3 yıl sonra sosyal medyada viral hale geldi. TikTok'ta yeniden yayınlanan video çok kısa süre içerisinde 6 milyon görüntüleme, binlerce yorum aldı ve bugün Batı medyasında geniş yer buldu.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Videoyu izleyenlerin çoğu damadın tarafında yer alıp gelinin hak ettiğini bulduğunu söylese de söz konusun intikam sosyal medyayı ikiye böldü.

Damadın tarafında yer alan kullanıcılar, 'En iyi intikam tüm aile ve arkadaşlarının önünde alınan intikamdır', 'Gelin hak ettiğini buldu', 'Onu herkesin önünde utandırmak düğün masraflarına değmiştir' gibi yorumlarda bulundu.

Diğer bir grup kullanıcı ise damadın aldatıldığını bile bile neden kadınla evlendiğini sorguladı. Kullanıcılardan biri, 'Tüm bunları bildiği halde neden nikah masasına oturdu?' dedi, başka bir kullanıcı da benzer şekilde 'O kadar parayı neden bu düğüne harcadı?' sorusunu sordu.

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GELİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEK İÇİN YAPMIŞ

Asia One'da yer alan haberde videodaki çiftin iki yıl süren ilişkileri sonrası evlenmeye karar verdiği, damadın aldatıldığını öğrendikten sonra gelini 'küçük düşürmeye' karar verdiği bilgisi yer aldı.

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#Düğün#Aldatma#Gelin

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