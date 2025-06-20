3 yıl elektronik sigara kullandı: 'Patlamış mısır' hastalığına yakalandı

Haberin Devamı

Aromalı elektronik sigaraların az bilinen riskleri bir kez daha gündemde. ABD'nin Nevada eyaletinde yaşayan 17 yaşındaki Brianna Martin, elektronik sigara kullanımı nedeniyle nadir görülen ciddi bir akciğer rahatsızlığına yakalandı.

Hastalık, Martin'in antrenman sırasında annesini arayarak nefes alamadığını söylemesiyle ortaya çıktı. Başlangıçta gencin rahatsızlığının panik atak olduğu düşünülürken, daha sonra durumun yıllar süren elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı anlaşıldı.

Üç yıl boyunca gizlice elektronik sigara kullanan gence halk arasında "patlamış mısır" olarak bilinen ve akciğerde kalıcı hasara neden olan "Bronşiolit obliterans" teşhisi konuldu.

PATLAMIŞ MISIR HASTALIĞI NEDİR?



Akciğerlerin hava yollarında yara açan hastalık, sürekli öksürük, hırıltı, yorgunluk ve nefes darlığına neden oluyor. İlk kez "mikrodalga patlamış mısır" üreten bir fabrikada çalışan işçilerde görüldüğü için bu isimle anılmaya başlayan rahatsızlığın, patlamış mısıra tereyağı aroması veren "diasetil" isimli kimyasalın solunmasından ortaya çıktığı keşfedilmişti.

Haberin Devamı

Solda sağlıklı akciğer / Sağda popcorn hastalığına yakalanmış akciğer

Hastalık, klor ve formaldehit gibi diğer birçok kimyasalın solunmasıyla da ortaya çıkabiliyor. Tüketimi zararsız olan birçok aroma maddesi, ısıtılıp solunduğunda akciğer dokusuna doğrudan zarar veriyor ve süzülmeden kana karışıyor. Çeşitli aromalarla gençlerin ilgisini çeken elektronik sigaraların kullanımı yaygınlaşırken, bu durum ciddi bir sağlık riski oluşturuyor. Elektronik sigara sıvılarında 180'den fazla aroma verici madde kullanılıyor ve bu maddelerin ısıtılması, bilinmeyen zehirli bileşiklerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Araştırmalar, elektronik sigara kullanan gençlerin, sigara kullanıcılarına kıyasla daha fazla solunum problemi yaşadığını ortaya koyuyor.