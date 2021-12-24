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3 yeni Omikron araştırması: Daha çok bulaşıcı, daha az ölümcül

#Omikron#Koronavirüs#Bulaşıcılık
3 yeni Omikron araştırması: Daha çok bulaşıcı, daha az ölümcül

Omikron varyantıyla ilgili Güney Afrika, İskoçya ve İngiltere’de yapılan üç ayrı araştırma, koronavirüs salgınında sona gelindiği ihtimalini kuvvetlendiriyor. Araştırmalara göre Omikron, diğer varyantlardan çok daha bulaşıcı ancak daha hafif atlatılıyor.

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Tüm dünyada COVID-19 kâbusu sürerken, virüsün daha bulaşıcı olan yeni türü Omikron birçok ülkede hızla yayılıyor. Omikron varyantına ilişkin yapılan yeni araştırmalar ise korku iklimini dağıtacak nitelikte. Son olarak iki kıtada üç ayrı araştırma ekibinin eş zamanlı yürüttüğü çalışmada, Omikron’dan kaynaklanan enfeksiyonların, koronavirüsün önceki varyantlarına göre çok daha bulaşıcı, ancak daha hafif hastalığa yol açtığını ortaya koydu.

HASTANEYE YATIŞLAR DÜŞTÜ

Güney Afrika, İskoçya ve İngiltere’de yapılan üç ayrı araştırmada, COVID-19’un Omikron varyantının, Delta varyantına oranla hastaneye yatışları azalttığı tespit edildi. Tüm ülkelerdeki sonuçlar, varyant nedeniyle hastaneye yatış riskinin diğer varyantlara göre yüzde 20 ile yüzde 70 oranında daha düşük olduğunu gösterdi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan, ABD’nin Emory Üniversitesi’nden biyo-istatistikçi Natalie Dean, “Omikron’un her yerde olduğu ve çok daha bulaşıcı olduğu göz önüne alındığında, hastalığın şiddetinin azalacağını düşünüyoruz” dedi.

OMİKRON DALGASI KISA SÜRÜYOR

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Omikron’un her üç ülkede de hastaneye yatış riskini düşürmesinin büyük ölçüde bu ülke nüfuslarındaki bağışıklığa bağlı olduğu da değerlendiriliyor. Ancak yine de yakın tarihli bazı araştırmalar da, Omikron’un yarattığı yeni dalganın geçmiş varyantlara göre çok daha kısa sürdüğünü ortaya koymuştu.

3 yeni Omikron araştırması: Daha çok bulaşıcı, daha az ölümcül

BELÇİKA’DA NOEL ÖNLEMLERİ

Belçika hükümeti Noel tatili döneminde koronavirüs vakalarını kontrol altında tutabilmek için mevcut önlemleri sıkılaştırma kararı aldı. Buna göre ülkede sinemalar, tiyatrolar, çarşılar kapatılacak ve iç mekânda olup olmadığına bakmaksızın 200 kişiye kadar diğer tüm kültürel faaliyetler durdurulacak. Spor müsabakalarının da seyircisiz oynanması kararlaştırılan yeni önlemlere göre müzeler, kütüphaneler ve spor salonlarıysa açık kalacak. Ülkedeki vakaların yüzde 27’sinin Omikron varyantı olduğu açıklandı.

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