3 yaşındayken kaçırıldı, 42 yıl sonra gerçek kimliğini öğrendi! FBI’ın en çok aranan 8 ebeveyn kaçırma zanlısı listesinde yer almıştı

Henüz 3 yaşındayken kaçırılan bir kız çocuğu, kayboluşundan 42 yıl sonra sağlıklı bir şekilde bulundu ve tüm bu süre boyunca aslında bir kayıp kişi olduğundan habersizdi.

Michelle Marie Newton, ilk olarak 2 Nisan 1983’te kayıp olarak bildirildi. Annesi Debra Newton’un, Jefferson County Şerif Ofisi’nin basın açıklamasına göre, “Yeni bir işe başlamak ve aile için yeni bir ev hazırlamak” amacıyla Kentucky’nin Louisville kentinden Georgia’ya taşındığı ve bu sırada Michelle’in babasını, yani eşini geride bıraktığı iddia edildi.

Kayıp çocuk, tam 42 yıl boyunca hiçbir şeyin farkında olmadan yaşamını sürdürdü.

Bugün 46 yaşında olan Michelle, farklı bir isimle büyütüldü. Annesi Debra ise şu anda 66 yaşında ve şerif departmanına göre o günden sonra “Sharon” ismini kullanmaya başlamıştı.

Debra’nın çocuğuyla birlikte ortadan kaybolmasının ardından, baba Joseph Newton onları bulmak için çok uğraştı.

Joe Newton, yerel televizyon kanalı WLKY’ye verdiği demeçte, eşiyle en son 1984 ile 1985 yılları arasında konuştuğunu ve ardından Debra’nın tamamen ortadan kaybolduğunu söyledi.

1983 yılında henüz üç yaşındayken annesi tarafından kaçırılan kızı Michelle Newton’u o günden beri aradığını söyledi.





UMUDUNU HİÇ KAYBETMEDİ

Debra ve Michelle’i bulma çabaları 2000 yılına kadar sürdü. WFTV9’un haberine göre, o noktada savcılar Joseph’e ulaşamayınca dava düşürüldü.

Beş yıl sonra, Michelle’in ismi ulusal kayıp çocuk veri tabanlarından çıkarıldı. Şerif departmanı açıklamasına göre, o sırada Michelle yaklaşık 25 yaşındaydı.

Dava, 2016 yılında bir aile üyesinin talebiyle yeniden açıldı, ancak 2025 yılına kadar kayda değer bir gelişme yaşanmadı. Ta ki polise Crime Stoppers aracılığıyla gelen o ihbara kadar.

Crime Stoppers, halkın suçları bildirmesini teşvik eden, genellikle polisle iş birliği içinde çalışan bağımsız ve gönüllü bir ihbar hattı sistemidir.





GELEN İHBAR BABA KIZI 42 YIL SONRA BULUŞTURDU

Geçtiğimiz günlerde şerif departmanı, Debra’nın 1983’teki fotoğrafıyla günümüzde nasıl görünebileceğine dair bir görüntü yayımladı.

FOX56 Kentucky News’un haberine göre, bu paylaşım Florida’nın Marion County bölgesinden gelen bir Crime Stoppers ihbarını tetikledi. İhbarda, “farklı bir isim kullanan 66 yaşındaki bir kadının olası eşleşme” olduğu belirtildi.

Bu gelişme, birkaç hafta önce baba ile kız arasında yeniden bir araya gelmenin başlangıcını oluşturdu.

Soruşturmacılar, Debra’nın kız kardeşinin DNA’sını da test etti ve sonuçlar Florida’daki şüpheliyle %99,99 oranında eşleşme gösterdi.

YENİ İSİM YENİ HAYAT

Bu ihbar, yetkilileri 24 Kasım’da Florida’daki The Villages adlı ünlü emeklilik topluluğunda yaşayan Debra’nın evine götürdü. WFTV9’un haberine göre Debra, burada “Sharon Nealy” adıyla yeni bir partnerle birlikte yaşıyordu.

WESH 2 tarafından elde edilen vücut kamerası görüntülerinde, bir polis arabası Debra’nın evinin önüne gelirken bir arkadaşı şaka yaparak, “Seni almaya geliyorlar Sharon!” dedi. Debra ise bu şakaya gülerken, bir polis memuru açıkça “Evet hanımefendi, gerçekten sizi almaya geldik,” dedi.

Bir zamanlar FBI’ın “En Çok Aranan 8 Ebeveyn-Kaçırma Suçlusu” listesinde yer alan Debra, tutuklandıktan sonra polis, Michelle’in kapısını çaldı ve hayatını altüst eden gerçeği nazikçe açıkladı.

Michelle, WLKY’ye verdiği röportajda polisin odasına gelip “Sandığın kişi değilsin. Sen bir kayıp kişisin. Sen Michelle Marie Newton’sın,” dediğini söyledi.

Bu olayın ardından Michelle, Jefferson County Şerif Ofisi’ni arayarak babasıyla uzun zamandır beklenen buluşmayı planladı.

“HAYATTA OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORDUM”

Baba Joseph WLKY’ye “Kızım her zaman kalbimizdeydi. Onu yeniden kucakladığım o anı tarif edemem. O anı hiçbir şeye değişmem. Onu ilk doğduğunda görmek gibiydi. Sanki bir melek gibiydi.” dedi.

Debra, Jefferson County Başsavcılığı’na göre, “Velayet hakkını ihlal” suçlamasıyla yargılandı ve bir aile üyesinin ödediği kefaletle serbest bırakıldı.

Michelle ve Joseph, duruşmada hazır bulundu. Michelle, hemen bir taraf seçmiş gibi görünmedi. “Amacım ikisine de destek olmak ve bu süreci birlikte atlatmalarına yardımcı olmak. Böylece hepimiz iyileşebiliriz,” dedi.

Şu anda 45 yaşında olan Michelle, WLKY’ye verdiği demeçte, bir mağdur olduğuna dair hiçbir fikri olmadığını söyledi.





DEDEKTİFLER İZLERİN PEŞİNİ BIRAKMADI

Başkan Yardımcısı Albay Steve Healey yaptığı açıklamada, Michelle’in artık kayıp kişi statüsünde olmadığını, bu davanın, bir kolluk kuvveti kariyerinde bir kez karşılaşılabilecek türden bir dava olduğunu söyledi ve ekledi:

“Dedektifler izlerin peşini bırakmadı. Onların çalışmaları ve Crime Stoppers ihbarcısının cesareti, bir kızı 42 yıl sonra ailesine kavuşturdu.”

Debra şu anda Louisville’de ve WDRB’ye göre ağır suçlamalarla karşı karşıya. Kefaletle serbest bırakıldı ve 9 Aralık’ta Jefferson County mahkemesinde hâkim karşısına çıktı. Duruşmada Michelle ve babası da hazır bulundu.

Bu olay, yıllar sonra çözülen kayıp vakaları arasında dikkat çeken örneklerden biri oldu.

Kaynak: New York Post, independent.co.uk