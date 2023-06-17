3 yaşında kaçırılan kızını 27 yıl sonra tesadüfen buldu! Gözyaşlarına boğan kavuşma...

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Resmi rakamlara göre 110.000'den fazla kayıp kişinin olduğu ülke Meksika inanılmaz bir kavuşma hikayesi ile dünya gündeminde...



50 yaşındaki Lorena Ramírez, 1995 yılında kaçırılan ve o zamanlar henüz 3 yaşında olan kızı Juana ile tam 27 yıl sonra sosyal medya sayesinde kavuştu.



KIZINI BULMAK İÇİN HER YOLU DENEDİ



1 Ekim 1995 tarihinde eşi ve çocukları ile beraber Mexico City'deki Chapultepec ormanında yürüyüşe çıkan Lorena Ramírez'in küçük kızının bir anda ortadan kaybolduğunu fark etmesi ile dünyası başına yıkıldı.



Ormanlık alanın her yerini arayan ancak kızını bir türlü bulamayan anne , ulaşabileceği tüm yetkililere ulaştı, medyada sesini duyurmaya çalıştı, el ilanları bastırıp şehrin 4 bir yanına astı ama 3 yaşındaki Juana'yı bir türlü bulamadı.



Juanna babası ve erkek kardeşi

Juana'yı kaçıran çift

diyen talihsiz annenin bu süre zarfında 2 kızı daha oldu ancak Juana'yı aramaktan asla vazgeçmedi.Annesi onu bulmak için her yolu denerken, küçük Juana, kendine verilen yeni isimleonu kaçıran insanlarla beraber yaşamaya başladı.Yaşadığı insanların gerçek ailesi olmadığını hep bildiğini söyleyen genç kadın, 17 yaşında evlenmek için ailenin yanından ayrıldığında kocasının da verdiği destek ile gerçek ailesinin peşine düşmeye karar verdi.Bir gün annesi olduğunu iddia eden kadınla yüzleştiğini anlatan Juannadedi.Bu itiraftan sonra kayıp ilanları verilen internet sitelerini ve sosyal paylaşım platformalarını araştırmaya başlayan Juana, bir gün kendi oğluna birebir benzeyen bir çocuğun yer aldığı fotoğrafa denk geldi. Ancak ilan çok eskiydi ve herhangi bir iletişim bilgisi bulunmuyordu.Juana 8 yıl boyunca gerçek ailesini bulmaya çalıştıktan sonra sonunda kendisi bir ilan vermeye karar verdi ve küçüklük fotoğraflarının da yer aldığı ilan tesadüfen kendisinden sonra doğan kız kardeşleri tarafından fark edildi.Juana sadece 3 gün sonra annesinin kapısındaydı. Anne kız daha birbirlerini ilk gördükleri anda sonuçtan emindiler ancak yine de DNA testi yapmaya karar verdiler.DNA testi yüzde 99.9 pozitif çıkan anne kız, savcılık yetkilileri önünde göz yaşlarına boğulurken, Juana'yı kaçırdığı iddia edilen çift tutuklandı.3 yaşında kaybettiği kızını 30 yaşında bir kadın olarak karşısında bulduğunu anlatan Lorena'ye yaptığı açıklamada "27 yıl önce bulsam öldürürdüm ama şimdi Tanrı'dan yaptıklarından dolayı onları bağışlamasını diliyorum. Artık kendimi mutlu ve Tanrı tarafından kutsanmış hissediyorum. Kızımla kaybettiğiniz zaman asla geri gelmeyecek ama şimdi anın tadını çıkarmanız gerekiyor." dedi.