3 yaşında kaçırılan kızını 27 yıl sonra tesadüfen buldu! Gözyaşlarına boğan kavuşma...

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 16:39
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50 yaşındaki Lorena Ramírez, 3 yaşındayken kaçırılan ve yıllarca uğraşmasına rağmen bir türlü bulamadığı kızına 27 yıl sonra tesadüfen kavuştu. Anne kızın buluşması şahit olanları gözyaşlarına boğdu...
Resmi rakamlara göre 110.000'den fazla kayıp kişinin olduğu ülke Meksika inanılmaz bir kavuşma hikayesi ile dünya gündeminde...'27 yıl boyunca çok büyük acılar çektim'
50 yaşındaki Lorena Ramírez, 1995 yılında kaçırılan ve o zamanlar henüz 3 yaşında olan kızı Juana ile tam 27 yıl sonra sosyal medya sayesinde kavuştu.
KIZINI BULMAK İÇİN HER YOLU DENEDİ
1 Ekim 1995 tarihinde eşi ve çocukları ile beraber Mexico City'deki Chapultepec ormanında yürüyüşe çıkan Lorena Ramírez'in küçük kızının bir anda ortadan kaybolduğunu fark etmesi ile dünyası başına yıkıldı.
Ormanlık alanın her yerini arayan ancak kızını bir türlü bulamayan anne , ulaşabileceği tüm yetkililere ulaştı, medyada sesini duyurmaya çalıştı, el ilanları bastırıp şehrin 4 bir yanına astı ama 3 yaşındaki Juana'yı bir türlü bulamadı.
diyen talihsiz annenin bu süre zarfında 2 kızı daha oldu ancak Juana'yı aramaktan asla vazgeçmedi.KAÇIRANLAR YENİ BİR İSİM VERMİŞLER
Annesi onu bulmak için her yolu denerken, küçük Juana, kendine verilen yeni isimle (Rocío)
onu kaçıran insanlarla beraber yaşamaya başladı.
Yaşadığı insanların gerçek ailesi olmadığını hep bildiğini söyleyen genç kadın, 17 yaşında evlenmek için ailenin yanından ayrıldığında kocasının da verdiği destek ile gerçek ailesinin peşine düşmeye karar verdi.İNTERNETTEKİ KAYIP İLANLARINA TEK TEK BAKTI
Bir gün annesi olduğunu iddia eden kadınla yüzleştiğini anlatan Juanna, "Beni Chapultepec'te tek başıma dolaşırken bulduğunu söyledi."
dedi.
Bu itiraftan sonra kayıp ilanları verilen internet sitelerini ve sosyal paylaşım platformalarını araştırmaya başlayan Juana, bir gün kendi oğluna birebir benzeyen bir çocuğun yer aldığı fotoğrafa denk geldi. Ancak ilan çok eskiydi ve herhangi bir iletişim bilgisi bulunmuyordu. Juanna babası ve erkek kardeşiVERDİĞİ İLANI KIZ KARDEŞLERİ TESADÜFEN GÖRDÜ
Juana 8 yıl boyunca gerçek ailesini bulmaya çalıştıktan sonra sonunda kendisi bir ilan vermeye karar verdi ve küçüklük fotoğraflarının da yer aldığı ilan tesadüfen kendisinden sonra doğan kız kardeşleri tarafından fark edildi.
Juana sadece 3 gün sonra annesinin kapısındaydı. Anne kız daha birbirlerini ilk gördükleri anda sonuçtan emindiler ancak yine de DNA testi yapmaya karar verdiler.GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
DNA testi yüzde 99.9 pozitif çıkan anne kız, savcılık yetkilileri önünde göz yaşlarına boğulurken, Juana'yı kaçırdığı iddia edilen çift tutuklandı.
3 yaşında kaybettiği kızını 30 yaşında bir kadın olarak karşısında bulduğunu anlatan Lorena BBC
'ye yaptığı açıklamada "27 yıl önce bulsam öldürürdüm ama şimdi Tanrı'dan yaptıklarından dolayı onları bağışlamasını diliyorum. Artık kendimi mutlu ve Tanrı tarafından kutsanmış hissediyorum. Kızımla kaybettiğiniz zaman asla geri gelmeyecek ama şimdi anın tadını çıkarmanız gerekiyor." dedi.Juana'yı kaçıran çift