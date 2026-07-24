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3 pilot kokpitte zehirlendi

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#British Airways#Uçak Kazası#Pilot Sağlığı
3 pilot kokpitte zehirlendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 07:00

İNGİLİZ hava yolu şirketi British Airways, Hindistan’ın Haydarabad kentindeki konaklamalarının ardından Londra seferini gerçekleştiren uçakta görevli üç pilotun havada aniden rahatsızlanması üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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Haydarabad’da kaldıkları otelde yedikleri yemekten gıda zehirlenmesi geçirdiği değerlendirilen ve uçuş sırasında şiddetli mide krampları ile bulantı yaşayan pilotlar, yaşadıkları sağlık krizine rağmen Boeing 777 tipi yolcu uçağını Londra Heathrow Havalimanı’na güvenli bir şekilde indirmeyi başardı.

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#British Airways#Uçak Kazası#Pilot Sağlığı

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