3 pilot kokpitte zehirlendi

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Haydarabad’da kaldıkları otelde yedikleri yemekten gıda zehirlenmesi geçirdiği değerlendirilen ve uçuş sırasında şiddetli mide krampları ile bulantı yaşayan pilotlar, yaşadıkları sağlık krizine rağmen Boeing 777 tipi yolcu uçağını Londra Heathrow Havalimanı’na güvenli bir şekilde indirmeyi başardı.