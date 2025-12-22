3 lider barış ödülüne layık görüldü

Haberin Devamı

Rusya'daki St. Petersburg Devlet Konservatuarı'nda, "Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü"nün takdim töreni yapıldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yanı sıra Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katıldı.

Törende, Orta Asya bölgesinde barış ve güvenliğin güçlendirilmesine yaptıkları önemli kişisel katkılardan dolayı Caparov, Mirziyoyev ve Rahman'a ödülü Rusya Devlet Akademik Bolşoy Tiyatrosu ve Mariinskiy Devlet Akademik Tiyatrosu Genel Müdürü Valeriy Gergiyev tarafından takdim edildi.



Bu yılın başında Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan arasında sınır meselelerini çözüme kavuşturan anlaşma imzalanmış ve üç ülkenin liderleri tarafından ebedi dostluk üzerine Hocent Beyannamesi kabul edilmişti.