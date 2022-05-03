3. kez ikiz doğurdu

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ABD’nin New York kentinde yaşayan 37 yaşındaki Kimberly Alarcon, Kenzy ve Kenzley adı verilen ikiz kız bebeklerini, dün Westchester Tıp Merkezi’nde dünyaya getirdi. Başta üçüz bebeklere hamile kalan Alarcon, bebeklerden birini düşürünce üçüncü kez ikiz bebek annesi oldu.

10 ÇOCUK BAKIYORLAR

Bebeklerin ve annenin sağlıklı olduğu öğrenilirken, son doğumla birlikte Kimberly Alarcon ile eşi John’un bakmakla yükümlü oldukları çocuk sayısı 10’a yükseldi. Toplamda 3 kez ikiz bebek dünyaya getiren Alarcon, daha önce 3 çocuk annesiydi. Çift ayrıca John Alarcon’un yeğenine de bakıyor. Son olarak dünyaya gelen Kenzy ve Kenzley, kardeşleri Brittney (17), Sarah (13), Hunter (10), Zachary (6), Zoey (6), Olivia (4), Oliver (4), ve King’in (3) olduğu geniş bir aileye dahil oldu.

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BAŞKA ÇOCUK İSTEMİYOR

2016 yılında ilk ikizlerine hamile kaldığında ikisi kız biri erkek üç çocuk sahibi olan Alarcon, “Dördüncü hamilelik de ikiz olduğunu öğrenince çok şaşırdım. Hatta şaka sandım” diye konuştu. Kalabalık aileye alışkın olduğunu, evin çok kalabalık ama aynı zamanda neşeli ve eğlenceli olduğunu söyleyen Alarcon, başka çocuk istemediğini belirtti.