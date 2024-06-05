3. Dünya Savaşı tehditleri artarken ABD’den korkutan deneme… Hipersonik nükleer füze fırlattılar! ‘Moskova'ya 30 dakikada ulaşabilir’

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ABD ordusu hipersonik nükleer füze denemesi gerçekleştirdi.

HİPERSONİK NÜKLEER FÜZE DENEMESİ YAPTILAR

Askeri yetkililer, denemenin amacının “ABD’nin nükleer kuvvetlerinin hazır olduğunu” göstermek ve 3. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi tehdidinin arttığı bir ortamda “ülkenin nükleer caydırıcılığına güven” sağlamak olduğunu söyledi.

Denemede silahsız bir Minuteman III kıtalararası balistik füzesi (ICBM) TSİ 12:56'da Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssünden fırlatıldı.

SAATTE 15 BİN MİLDEN FAZLA HIZA SAHİP

Silah saatte 15 bin milin üzerinde bir hızla 4 bin milden fazla yol kat ederek Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki Marshall Adaları'nda bulunan test alanına ulaştı.

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Fırlatma karar mercii Space Launch Delta 30 komutan yardımcısı Albay Bryan Titus, “Bu test fırlatması, Western Range'den planlanan iki test fırlatması ile Vandenberg'deki Muhafızlarımız ve Havacılarımız için olağanüstü bir haftanın başlangıcını işaret ediyor” dedi.

Bryan Titus “Bu testler sadece ulusumuzun savunması için değil, aynı zamanda özel ekibimizin olağanüstü yeteneklerini ve uzmanlığını sergilemek açısından da büyük önem taşımaktadır” sözleriyle füze denemesinin caydırıcılık amaçlı yapıldığının da altını çizdi. ABD ordusunun denediği hipersonik nükleer füzeler Moskova'ya yarım saat içinde ulaşabilecek bir hız ve mezile sahip

30 DAKİKADA MOSKOVA’YA DA PEKİN’E DE ULAŞABİLİYOR

Air Force Technology'nin haberine göre füze, fırlatıldıktan sonra sadece 30 dakika içinde dünya üzerindeki herhangi bir hedefe ulaşma kapasitesine sahip.

Moskova Kaliforniya'dan yaklaşık 5,900 mil, Pekin ise yaklaşık 6,000 mil uzaklıkta yer alıyor ve bu iki ülke ABD için tehdit olarak görülüyor.

Bu da füzenin ABD’nin iki ülkeden birinin başkentine yarım saat içinde nükleer saldırı başlatabilecek olması anlamına geliyor.

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ICBM füzesi şu anda Amerika tarafından kullanılan iki füzeden biri. Diğeri ise su altı denizaltılarından fırlatılan balistik füzelerdir olan SLBM'ler.

Bununla birlikte ABD’nin 1963'ten 1987'ye kadar kullanıldığı Titan füzesi saatte 16.000 mil hıza çıkmış ve 6,000 milden daha uzaktaki bir hedefe 30 dakikadan daha kısa bir sürede ulaşabilmişti.

Ancak bu füze, benzer hız ve mesafeye sahip MX Peacekeeper gibi daha gelişmiş sistemlerin yerini alması için aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmıştı.

SADECE TEST DEDİLER AMA…

ICBM, ABD ordusunun nükleer güçlerinin hayati bir bileşen. Dünyanın dört bir yanındaki hedeflere nükleer yük taşıyabilen bu füzeler de 2029 yılına kadar aşamalı olarak kullanımdan kaldırılacak ve yerini LGM-35A Sentinel ICBM'ye bırakacak.

ABD ordusu bunun sadece bir test fırlatması olduğunu söylese de Çin ve Rusya'yla gerilen ilişkilerden sonra bu iki ülkeye gözdağı verildiğini de ima etti

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ABD Hava Kuvvetleri, 'Sentinel silah sisteminin nükleer üçlünün güvenli, emniyetli ve etkili bir kara ayağını sürdürmek için en uygun maliyetli seçenek olduğunu ve yeteneklerini 2075 yılına kadar uzatacağını' söyledi.

ABD’li yetkililer fırlatmanın silahın test edilmesinden başka bir şey olmadığını söylerken, Rusya Eski Devlet Başkanı Dimitri Medvedev test fırlatmasından tam bir hafta önce Ukrayna'nın işgalinin nükleer bir felaketle sonuçlanabileceği uyarısında bulunmuştu.