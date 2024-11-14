3. Dünya Savaşı korkusunu bu kez de Ukrayna tetikledi: Atom bombası üretmesi 'aylar' kaldı iddiası

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İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesindeki önemli rol oynayan atom bombasının Ukrayna tarafından yapılmasına "aylar" kaldığı iddia edildi.

Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Ukrayna'nın Rus şehirlerini tamamen yok edebilecek güçteki nükleer bomba üretebilme kapasitesine ulaşmasına kısa bir süre kaldı. Ukrayna'nın atom bombası üretmesine "aylar" kalması 3. Dünya Savaşı korkularını tetikledi.

İddianın sahibi üst düzey Ukraynalı yetkililer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, ABD'nin askeri desteğinin azalması ya da bitmesi halinde Rus kentlerini Nagazaki'de nükleer felaketi andıran bir yıkıma yol açabileceğini söyledi.

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Ukrayna Savunma Bakanlığına sunulan özel bir notta yetkililer, ABD'de 47. Başkan seçilen Trump'ın ve yeni yönetiminin, Ukrayna'nın Rusya karşısında direnebilmeleri için gerekli olan savunmayı kesmesi halinde Zelenksi'nin "nükleer seçeneğe" başvurabileceğini belirtti.

Ukrayna'nın hızlı bir biçimde basit nükleer bomba üretebilecek uzmanlığa sahip olduğunu ifade eden yetkililer, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinde etkili rol oynayan meşhur ABD yapımı "Fat-Man" nükleer bombasının yapımın kolay olay olacağını vurguladı.

“ABD'nin Manhattan Projesi çerçevesinde yaptığı gibi basit bir atom bombası yaratmak 80 yıl sonra zor bir iş olmayacaktır" ifadesin yer aldığı notta, Kiev'in savaş koşullarına göre “basit bir atom bombası” yaratmayı hedefleyebileceği bilgisi yer aldı.

Notta ayrıca, 1940'larda ABD'nin sarf ettiği efora kıyasla Ukrayna'nın çok daha az kaynakla böyle bir bomba yapabileceği iddia edildi.

ZAPORİJYA'DAKİ NÜKLEER SANTRAL KAYNAK OLABİLİR Mİ?

Yetkililer, ABD yapımı "Fat-Man" bombasında kullanılan plütonyumun tükenmiş nükleer yakıt çubuklarından elde edilecek plütonyumun bile bu iş için yeterli olabileceği teorisini ortaya attı.

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Altı reaktörle Avrupa'nın en büyük nükleer santraline Zaporijya'da ev sahipliği yapan Ukrayna'nın dört santraldeki 15 reaktörün çubuklarının bomba yapımında kullanılabileceği ifade edildi.

Ukrayna Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde yönetici pozisyonundaki Oleksey Yizhak tarafından kaleme alınan raporda, Ukrayna'nın yaklaşık yedi ton erişilebilir plütonyuma sahip olduğu ortaya çıktı.

Raporda, "Ukrayna'nın sahip olduğu reaktörlerin tahmini 7 ton plütonyum çıkarabilir. Bu miktar, nükleer silah yapımında daha az malzemeye ihtiyaç duyulmasına olanak tanıyacaktır" denildi.

Raporun devamında, "Bu miktardaki plütonyumdan yapılacak nükleer savaş başlığının gücü "Fat-Man" bombasının gücünün onda biri kadar olacaktır. Yİne de bir Rus hava üssünü ya da askeri, endüstriyel, lojistik tesisi yok etmeye yetecek güçte olacaktır" sözleri yer aldı.

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Rapor devamla, bu miktardaki plütonyumun “birkaç kilotonluk taktiksel verime sahip yüzlerce savaş başlığı” üretme potansiyeline sahip olduğuna işaret ediyor. Bu tür savaş başlıklarının gücü muhtemelen Fat-Man'inkinin onda biri kadar olsa da, yine de “tüm bir Rus hava üssünü ya da yoğun askeri, endüstriyel ya da lojistik tesisleri yok etmeye” yetecek kadar güçlü olacaktır.