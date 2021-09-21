3. doz Delta’dan koruyor

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KORONA salgını halen dünya gündeminin birinci maddesi olmaya devam ederken, üçüncü doz aşılarla ilgili tartışmalar da sürüyor. İsrail’de yapılan yeni bir araştırmada, Pfizer&BioNTech aşısının üçüncü dozunun Delta varyantı bulaşan hastalarda, virüs yoğunluğunu azalttığını ortaya koydu. İsrail Teknoloji Enstitüsü ve Maccabi Araştırma ve İnovasyon Merkezi’nin ortak çalışmasına göre, üçüncü doz aşı Delta varyantına yakalanan hastalardaki virüs yükünü dört kat azaltıyor ve virüse karşı ciddi bir koruma sağlıyor. Virüs yükünün daha az olmasının ise bulaş oranını azalttığı belirtiliyor.

ÇALIŞMADA 11 BİN HASTA İNCELENDİ

Araştırmada incelenen üçüncü doz aşıların, ikinci dozdan kısa bir süre sonra uygulandığı bildirildi. Araştırmaya katılan 11 bin hastanın, hiç aşılanmayanlar, iki doz aşı alıp 6 ay içinde Delta varyantına yakalananlar ve hatırlatma dozu alanlar şeklinde üç gruba ayrıldığı belirtildi. Araştırma ekibinde yer alan Tel Aviv Üniversitesi’nden uzmanlar “Aşının etkinliği zamanla azalıyor ve 6 ayın sonunda hastalardaki virüs yükü bir hayli çoğalıyor” diye konuştu.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Haaretz, 11 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen çalışmanın, bağımsız araştırmadan geçeceğini söyledi.

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JAPONYA’DAN 3. DOZA ONAY

JAPONYA’da üçüncü doz aşıya onay verildi. COVID-19 Danışma Heyeti, ikinci dozdan altı ay sonra koronavirüse karşı antikorun düştüğü ve Japonya’da etkisini gösteren Delta dahil çeşitli varyantlara karşı aşının etkisini kaybettiği iddialarını ele aldı. Aşı üreticisi firmaların

3. dozun gerekliliğine yönelik çağrılarını da dikkate alan heyet, isteyenlerin 3. doz aşı olması yönünde karar verdi. Buna göre iki doz Pfizer, Moderna ya da AstraZeneca aşısı vurulanlar, aynı aşıdan bir doz daha olabilecek.