3 cephede savaş: İsrail Lübnan’a kara harekâtına başladı

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Yaklaşık bir yıldır devam eden savaşta Gazze’yi yerle bir eden İsrail, Lübnan ve Yemen’e yönelik saldırılarıyla ateş hattını genişletirken, bir süredir hazırlandığı Lübnan’a yönelik kara operasyonunu dün gece saatlerinde başlattı. İsrail ordusu Lübnan’ın güney sınırını önce yoğun topçu ateşine tuttu ardından tanklarla sınırdan içeri girdi.

GAZZE

LÜBNAN ORDUSU 5 KM ÇEKİLDİ

Lübnan ordusunun da İsrail sınırına yakın noktalardaki mevzilerini bırakarak sınırdan 5 kilometre içeri çekildiği bildirildi. Görgü tanıkları Lübnan’ın güneyinde el-Vezzani sınır bölgesinin karşısındaki Abel el-Kamh beldesi yönünde hareket eden askeri araç sesleri duyulduğunu bildirdi. İsrail’in Lübnan’ın güneyinde bir tampon bölge oluşturmak istediği söylenirken İsrail ordusu Lübnan sınır hattının sıfır noktasındaki Metula, çevresindeki Misgav Am ve Kfar Giladi yerleşimleri “kapalı askeri bölge” ilan ederek girişleri yasakladı. Öte yandan Beyrut’ta Hizbullah’ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki bazı mahallelerde de ikamet edenlerin bulundukları yerleri boşaltmalarını istedi. Birkaç saat içerisinde Dahiye’de 3 noktaya hava saldırısı düzenledi. Dünkü saldırılarda 95 kişi hayatını kaybetti 172 kişi yaralandı.

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LÜBNAN

‘HİZBULLAH’I TEST EDİYORUZ’

İsrail medyası, kara harekâtının Binyamin Netanyahu başkanlığında toplanan İsrail güvenlik kabinesi toplantısında onaylanmasının ardından başladığını yazdı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, “İsrail bizi kara operasyonları hakkında bilgilendirdi, bize bunların sınıra yakın yerlerde gerçekleştirilecek sınırlı operasyonlar olduğu söylendi” dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de, harekâta ilişkin “Buradaki stratejik hedefin, Hizbullah’ın sınırın hemen karşı tarafından İsrail’e saldırma kapasitesini sürdüremeyeceğinden emin olmak olduğunu anlıyoruz” dedi.

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YEMEN

İSRAİL BÖLGEYİ ATEŞE VERDİ

Diğer yandan Lübnan’ın özellikle güney bölgelerine yönelik hava saldırılarını ara vermeden devam ettiren İsrail ordusu pazar günü en az 105 kişinin ölümüne 359 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Ülkenin güneyine yapılan saldırılarda ayrıca Hamas’ın Lübnan sorumlusu Fetih Şerif Ebu el-Emin’in öldüğü açıklandı. Dün de saldırılarını sürdüren İsrail, 2006 yılından bu yana ilk kez Lübnan’ın başkenti Beyrut’un merkezini hedef aldı. Kola Mahallesi’nde bir binaya düzenlenen hava saldırısında Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin üç üst düzey yetkilisinin öldürüldüğü bildirildi.

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YEMEN’DE LİMAN KENTİNİ VURDU

İsrail önceki gün ise Yemen’i hedef aldı. Yemen’in liman kenti Hudeyde’ye düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü, 29 kişi yaralandı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, saldırının ardından X hesabından yaptığı paylaşımda, “Mesaj açık. Bize hiçbir yer uzak değil” ifadelerini kullanarak gözdağı verdi. Gözler son haftalarda Lübnan’a dönse de İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyinde düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kişi hayatını kaybetti.

HİZBULLAH’IN İKİ NUMARASI KONUŞTU: NASRALLAH’IN YOLUNU İZLEYECEĞİZ

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın İsrail’in hava saldırısında öldürülmesinin ardından ilk açıklamayı grubun iki numarası Naim Kasım yaptı. Genel Sekreter Yardımcısı Kasım, Hizbullah’ın tüm benzeri görülmemiş saldırılara rağmen direndiğini vurgulayarak “Nasrallah’ın yolunu ve hedeflerini sürdüreceklerini” söyledi. Filistin’e yardımı sürdüreceklerini belirterek İsrail’e yönelik saldırılarına devam edecekleri mesajını veren Kasım, “İsrailliler kara harekâtı isterse biz hazırız, direniş güçleri buna hazır. İsrailli düşman hedeflerine ulaşamayacak” dedi. İsrail’in saldırılarının kapasitelerini düşüremeyeceğini kaydeden Kasım, 2006’daki Lübnan savaşında olduğu gibi zafer kazanacaklarını söyledi. Nasrallah’ın ardından Hizbullah liderliğine gelebilecek isimler arasında Kasım’ın yanı sıra grubun Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin bulunuyor.

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PEZEŞKİYAN BATI’YI SUÇLADI: SÖZLERİNİ TUTMADILAR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve Avrupalı liderlerin, İsrail’in Tahran’da Hamas lideri İsmail Haniye’ye karşı düzenlediği suikasta karşılık verilmemesi halinde Gazze’de ateşkes ilan edileceğine dair taahhütte bulunduğunu, ancak yerine getirmediğini söyledi. Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan İranlı lider, “Şehit Haniye suikastına İran’ın yanıt vermemesi karşılığında ateşkes sözü veren ABD ve Avrupa ülkelerinin liderlerinin iddiaları tamamen yalandı. Bu tür suçlulara bir şans vermek, onları daha fazla suç işlemeleri için cesaretlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır” ifadelerini kullandı.

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WASHINGTON ENDİŞELİ

ABD’li yayın kuruluşu CNN’e konuşan ABD’li bir yetkili, Başkan Biden ve ekibinin cuma günü Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından İran’ın İsrail’e yönelik bir misilleme planladığından korktuğunu aktardı. Amerikalı yetkili, olası bir İran saldırısını önlemek için Tel Aviv ile ortak savunma planları hazırlandığını belirtti. Diğer yandan ABD Başkanı Joe Biden, Dover Hava Kuvvetleri Üssü’nde Nasrallah suikastıyla ilgili yaptığı açıklamada, bölgede muhtemel bir savaşı önlemeleri gerektiğini belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşeceğini söyledi.

NETANYAHU BU DEFA İRANLILARA SESLENDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkına seslenip rejimi hedef gösterdi. İran rejiminin bölgeyi ‘karanlığa ve savaşın derinliklerine sürüklediği’ni öne süren Netanyahu, İngilizce yayınlanan açıklamada İsrail’in askeri gücünden ve son dönemde Hamas ve Hizbullah liderlerine yönelik suikastlardan övgüyle söz etti.

Rejimin halkı umursamadığını, kaynakları nükleer silaha ve dış savaşlara harcadığını iddia eden Netanyahu, “Küçük bir grup fanatik teokratın umutlarınızı ve hayallerinizi ezmesine izin vermeyin. Siz daha iyisini hak ediyorsunuz. Çocuklarınız daha iyisini hak ediyor” diyerek “İran halkı bilmelidir ki İsrail sizin yanınızdadır. Birlikte refah ve barış dolu bir gelecek yaşayalım” ifadesini kullandı. İran halkının herkesin sandığından çok daha erken özgür olacağını savunan Netanyahu, “İki kadim halkımız, Yahudi halkı ve Pers halkı, nihayet barış içinde olacak. İki ülkemiz, İsrail ve İran, barış içinde olacak” dedi.