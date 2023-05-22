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3 bin yıllık keşif... Ormanda gizli 417 maya şehri

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#GUATEMALA#E Antik Maya Şehri#Keşif
3 bin yıllık keşif... Ormanda gizli 417 maya şehri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 07:00

GUATEMALA’da bilim insanları yoğun bir ormanlık arazide, geçmişi M.Ö. 1000 yıllarına kadar giden 417 tane Antik Maya şehri keşfetti.

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Yaklaşık 3 bin 500 km karelik alana yayılan kentlerin, birbirlerine yollarla bağlı olduğu görüldü. Araştırmacılar, gelişmiş tören kompleksleri, tarımsal altyapı ve sulama sistemleri ile söz konusu şehirlerin, Maya uygarlığının düşünülenden çok daha gelişmiş olduğunu gösterdiğinin altını çizdi.

Yoğun bir orman örtüsü altında binlerce yıldır gizlenen yapıların gelişmiş bir radar teknolojisiyle ortaya çıkarılıp haritalandırıldığı belirtilirken ortaya çıkarılan bulguların, Amerika kıtasının tarihi hakkındaki bilinenleri değiştirebilecek nitelikte olduğu ifade edildi.

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#GUATEMALA#E Antik Maya Şehri#Keşif

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