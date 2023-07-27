3 bin araç taşıyordu... Hollanda’da yük gemisinde yangın

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Panama bandıralı “Fremantle Highway” isimli, 199 metrelik geminin 2 bin 857 otomobil taşıdığı, araçlardan 25’inin elektrikli otomobil olduğu ve yangının bir elektrikli araç kaynaklı olabileceği belirtildi. Almanya’nın Bermenhaven Limanı’ndan Mısır’a gitmek üzere hareket eden gemide yangının salı gecesi çıktığı belirtilirken, yangına ilk müdahaleyi 23 kişilik mürettebattın yaptığı ancak başarılı olamadıkları belirtildi. Mürettebattan bir kişinin hayatını kaybettiği, 7 mürettebatın denize atladıktan sonra sudan çıkarıldıkları ve geri kalanların ise helikopterle tahliye edildiği bildirildi. Hollanda Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, gemideki yangına müdahale etmek için Rotterdam’dan itfaiye ekipleri yönlendirildiği belirtildi. Geminin batarak bir çevre felaketine yol açmasından endişe ediliyor.