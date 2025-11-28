×
HABERLERDünya Haberleri

3 bin 500 yıllık şehir keşfedildi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 07:00

Arkeologlar, Kazakistan Bozkırı’nda 1400 dönümlük büyük bir Bronz Çağı şehri keşfetti.

Semiyarka’ adı verilen şehir, 3 bin 500 yıldan daha eski ve bölgede şimdiye dek keşfedilen en büyük planlı yerleşim. MÖ 1600 civarına tarihlenen ‘Semiyarka’, göçebe grupların kalıcılaşıp kent kurmaya başladıkları kritik bir döneme ışık tutuyor.

Kazılarda yüksekliği yaklaşık bir metre olan iki dikdörtgen toprak höyük bulundu. Bu höyüklerin içinde döneme ait çok odalı, kapalı konutlar var. Şehrin merkezinde ise diğer yapılardan iki kat daha büyük bir bina kalıntısı bulundu.

Yapının ne olduğu henüz bilinmese de, bir tören alanı veya nüfuzlu bir ailenin konutu olabileceği düşünülüyor. Biliminsanları şimdiye kadar, o dönemde bu bölgede yaşayan insanların çoğunlukla yarı göçebe olduğunu veya küçük köylerde yaşadıklarını düşünüyordu.

