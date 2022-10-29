Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

3﻿8 yıl hapis yattı... DNA kanıtları suçsuz olduğunu ortaya çıkardı!

Güncelleme Tarihi:

#Hapis#DNA#Temize Çıktı
3﻿8 yıl hapis yattı... DNA kanıtları suçsuz olduğunu ortaya çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 15:03

Tıpta yaşanan gelişmeler ve DNA biliminde alınan yol cinayet davalarında da çığır açılmasını sağlayan yenilikleri getirdi. DNA kanıtlarının mahkemelerde kullanılamadığı dönemlerde mahkumiyet almış birçok suçsuz insan yıllarca boş yere hapis yatarak hayatlarının en güzel çağlarını demir parmaklıklar ardında geçirdi...

Haberin Devamı

ABD'de cinayet suçlamasıyla yaklaşık 40 yıldır hapis yatan bir hükümlü, yeni DNA kanıtının başka bir faile işaret etmesi sayesinde serbest bırakıldı.

Maurice Hastings, Roberta Wydermyerın 1983'teki cinayeti ve iki cinayet girişimi suçlaması nedeniyle 38 yıldan uzun süredir hapis yatıyordu.

GERÇEK KATİLLE İLGİLİ ŞOKE EDEN DETAY

Ancak yeni DNA kanıtları, sorumlunun 2020'de hapishanede ölen bir başka fail olduğunu gösterdi.

Şu anda 69 yaşında olan Hastings, 1988'de hakkında verilen hükmün bozulmasıyla serbest bırakıldı.

3﻿8 yıl hapis yattı... DNA kanıtları suçsuz olduğunu ortaya çıkardı
LA County Başsavcısı George Gasco, Hastings'in hüküm giymesini "müthiş bir adaletsizlik" diye tanımladı. 

Haberin Devamı

Gasco "Adalet sistemi mükemmel değil ve bir hükme olan güvenimizi kaybettirecek yeni kanıtlar olduğunu duyduğumuzda, hızla harekete geçmek zorunluluğumuz" diye de ekledi.

İDAM İSTEMİŞLERDİ

Roberta Wydermyer, 1983'te başında atılan tek el mermiyle, aracının bagajında bulunmuş, daha önce de cinsel saldırıya uğramıştı.

Sonuçta Hastings cinayetten suçlandı ve savcılar ölüm cezası verilmesini istedi.

Jürinin karara ulaşamamasından sonra, ikinci bir jüri Hastings'ı 1988'de ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

3﻿8 yıl hapis yattı... DNA kanıtları suçsuz olduğunu ortaya çıkardı
Maurice Hastings'in karar açıklanırken yüzüne yansıyan mutluluk herkesi duygulandırdı

DNA TESTİ İSTEDİĞİ HALDE İSTEĞİ REDDEDİLDİ!

O dönem kurbanın otopsisinde, ağızdan alınan örnekte sperme rastlanmıştı. Hastings tutuklandığı andan itibaren masum olduğunu söyledi, ancak 2000 yılında alınan DNA örneğine test yapılması isteği reddedildi.

Hastings sonunda masumiyet iddiasının test edilmesi talebini kabul ettirdi ve spermin ona ait olmadığı belirlendi.

DNA profili, kadın kurbanını silah zoruyla bir araca sokmaya çalışmaktan hüküm giyen bir başka kişiyle eşleşti.

3﻿8 yıl hapis yattı... DNA kanıtları suçsuz olduğunu ortaya çıkardı
"HER GÜN DUA ETTİM"

Haberin Devamı

20 Ekim'de yapılan, mahkumiyetin bozulduğu davadan sonra konuşan Hastings, "Bu günün gelmesi için her gün dua ettim. Parmağımı kimseye suçlamak için uzatmıyorum ve öfkeli bir adam değilim. Şimdi sadece hala yaşıyorken, hayatın tadını çıkartmak istiyorum" dedi.

Gözden Kaçmasın

Twitter’dan kovulduk dediler… Habercileri fena kandırdılar Elon Musk’tan şaşırtan yorumTwitter’dan kovulduk dediler… Habercileri fena kandırdılar! Elon Musk’tan şaşırtan yorumHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

İngiltereyi karıştıran modern kölelik iddiası Ukraynalı mülteci şikayetçi oldu: Bana temizlik yaptırıyorlarİngiltere'yi karıştıran 'modern kölelik' iddiası! Ukraynalı mülteci şikayetçi oldu: Bana temizlik yaptırıyorlarHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hapis#DNA#Temize Çıktı

BAKMADAN GEÇME!

ABDde vücut geliştirme skandalı Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

ABD'de vücut geliştirme skandalı! Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

#Vücut Geliştirme
Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | "Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım?"

#Evlilik

BAKMADAN GEÇME!

ABDde vücut geliştirme skandalı Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

ABD'de vücut geliştirme skandalı! Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

#Vücut Geliştirme
Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | "Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım?"

#Evlilik