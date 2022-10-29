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ABD'de cinayet suçlamasıyla yaklaşık 40 yıldır hapis yatan bir hükümlü, yeni DNA kanıtının başka bir faile işaret etmesi sayesinde serbest bırakıldı.

Maurice Hastings, Roberta Wydermyerın 1983'teki cinayeti ve iki cinayet girişimi suçlaması nedeniyle 38 yıldan uzun süredir hapis yatıyordu.

GERÇEK KATİLLE İLGİLİ ŞOKE EDEN DETAY

Ancak yeni DNA kanıtları, sorumlunun 2020'de hapishanede ölen bir başka fail olduğunu gösterdi.

Şu anda 69 yaşında olan Hastings, 1988'de hakkında verilen hükmün bozulmasıyla serbest bırakıldı.

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LA County Başsavcısı George Gasco, Hastings'in hüküm giymesini "müthiş bir adaletsizlik" diye tanımladı.

Gasco "Adalet sistemi mükemmel değil ve bir hükme olan güvenimizi kaybettirecek yeni kanıtlar olduğunu duyduğumuzda, hızla harekete geçmek zorunluluğumuz" diye de ekledi.

İDAM İSTEMİŞLERDİ

Roberta Wydermyer, 1983'te başında atılan tek el mermiyle, aracının bagajında bulunmuş, daha önce de cinsel saldırıya uğramıştı.

Sonuçta Hastings cinayetten suçlandı ve savcılar ölüm cezası verilmesini istedi.

Jürinin karara ulaşamamasından sonra, ikinci bir jüri Hastings'ı 1988'de ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Maurice Hastings'in karar açıklanırken yüzüne yansıyan mutluluk herkesi duygulandırdı

DNA TESTİ İSTEDİĞİ HALDE İSTEĞİ REDDEDİLDİ!

O dönem kurbanın otopsisinde, ağızdan alınan örnekte sperme rastlanmıştı. Hastings tutuklandığı andan itibaren masum olduğunu söyledi, ancak 2000 yılında alınan DNA örneğine test yapılması isteği reddedildi.

Hastings sonunda masumiyet iddiasının test edilmesi talebini kabul ettirdi ve spermin ona ait olmadığı belirlendi.

DNA profili, kadın kurbanını silah zoruyla bir araca sokmaya çalışmaktan hüküm giyen bir başka kişiyle eşleşti. "HER GÜN DUA ETTİM"

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20 Ekim'de yapılan, mahkumiyetin bozulduğu davadan sonra konuşan Hastings, "Bu günün gelmesi için her gün dua ettim. Parmağımı kimseye suçlamak için uzatmıyorum ve öfkeli bir adam değilim. Şimdi sadece hala yaşıyorken, hayatın tadını çıkartmak istiyorum" dedi.