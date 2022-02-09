3,6 milyar dolarlık Bitcoin vurgunu: ABD'li çift gözaltında

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Bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir Bitcoin vurgunu New Yorklu bir çiftin tutuklanmasıyla ortaya çıktı ve yaşananlar duyan herkesi şaşkına çevirdi.

34 yaşındaki Ilya Litchtenstein ve 31 yaşındaki Heather Morgan, dün Bitcoin bağlantılı bir dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. tutuklamanın ardından ortaya çıkarılanlar ise korkunç bir vurgun ağını ortaya çıkardı.

3,6 milyar dolarlık vurgun Bitfinex adlı Bitcoin şirketi üzerinden kripto para hack'i ve aynı zamanda da para aklama suçlarını kapsıyor. Olayın başlangıcı ise 2016 yılına kadar uzanıyor.

Ilya Litchtenstein ve Heather Morgan'ın vurgunu oldukça karmaşık yöntemlerle ve sahte kimlikler kullanarak gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başsavcı yardımcısı Kenneth Polite "Federal yetkililerin bir kez daha gösterdiği gibi blockchain üzerinden parayı takip edebiliyoruz ve kripto paraların kara para aklama ve finans sistemimizdeki kanunsuzluklar için kullanılan bir araç olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

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Yetkililer ele geçirilen 3,6 milyar doların federal yetkililer tarafından ele geçirilen en büyük miktar olduğunu açıkladı.

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Heather Morgan, 2019 yılında Manhattan finans Bölgesinde çekilen tuhaf bir müzik klibinde güneş gözlükleri ve baseball şapkasıyla rap yaparken bir yandan da küfürlü şarkı sözleriyle "Wall Street'in timsahı, bir koyun olacağına her zaman keçi ol." diyerek ilginç mesajlar veriyordu.

'Razzlekhan' takma adıyla rap yapan Morgan, bu dört dakikalık klip için kaleme alınan bir paylaşımda kendisini 'Serseri bir CEO ve rapçi' olarak tarif ediyor. Morgan'ın bir şarkısında ise kendini "Ben birçok şeyim; bir rapçi, bir ekonomist, bir gazeteci, bir CEO ve pis pis pis bir hatunum." diye tarif ettiği görülüyor.

Yetkililerin araştırmasına göre Manhattan'da yaşayan çift, bir hacker Bitfitnex platformunu ele geçirip para aklamaya başlayınca ve 2 binden fazla izinsiz işlem yapınca bu Bitcoinler Rus ve ABD vatandaşlığı bulunan ve 'Dutch' takma adını kullanan Ilya Litchtenstein'ın dijital cüzdanına aktarılmaya başlandı. O günlerde çalınan kripto paranın 71 milyon dolar olduğu, bu meblağın şimdiki değerininse 4,5 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

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Evli olan Bitcoin vurguncuları para aklama ve ABD'yi dolandırmak için komplo kurma suçlamasıyla karşı karşıya ve bu da 25 yıllık bir hapis cezası almalarına neden olabilir.

Çiftin vurgun yöntemleri arasında otomatik para transferi ve ABD'li iş hesaplarının bankacılık işlemlerini yurt dışında gerçekleşiyormuş gibi göstermek gibi yöntemler var. Soruşturma Washington, Chicago ve New York'taki federal yetkililerden Almanya'nın Ansbach şehrine kadar uzanıyor.

Bitfinex şirketinin hacklenmesiyle ilgili olarak suçlanmayan çiftin milyon dolarlık para transferleri için Bitcoin ATM'leri kullandığı ve paraları NFT'lerden, Walmart hediye çekine kadar farklı şekillerde nakde çevirdiği belirtildi. Durumu soruşturan yetkililer en sonunda Litchtenstein'a ait bir online hesaba ulaştılar ve dijital cüzdandaki 94 bin Bitcoin yani 3,6 milyar doları ele geçirdiler.