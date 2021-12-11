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3+3 Bölgesel İstişareleri'nin ilk toplantısı Moskova'da düzenlendi

#Dışişleri Bakanlığı#3+3 Bölgesel İstişareleri#Moskova
3+3 Bölgesel İstişarelerinin ilk toplantısı Moskovada düzenlendi

Dışişleri Bakanlığı, 3+3 Bölgesel İstişareleri'nin ilk toplantısının Dışişleri Bakan Yardımcıları seviyesinde Moskova'da düzenlendiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "3+3 Bölgesel İstişareleri'nin ilk toplantısı 10 Aralık 2021 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcıları seviyesinde Moskova'da düzenlenmiştir. Türkiye'nin Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında bir heyetle temsil edildiği bu ilk toplantıya Rusya Federasyonu'nun yanı sıra Azerbaycan, Ermenistan ve İran da katılmıştır. Toplantıda, bölgesel iş birliğinin çok boyutlu olarak ilerletilmesi konusunda yapıcı görüş alışverişi yapılmış, istişarelerin tüm katılımcıların ortak çıkarlarına ilişkin pratik konulara odaklanması üzerinde mutabık kalınmıştır. Barış ve istikrarı güçlendirmek amacıyla atılacak güven artırıcı adımlar bağlamında ticaret, ekonomi, ulaştırma, kültür ve insani konulara öncelik verilmesi öngörülmüştür" denildi.

"Beş ülkenin temsilcileri, çalışmalarında esnek bir format benimsenmesi hususunda mutabık kalmış ve Gürcistan'ın da bilahare istişarelere katılmasına ilişkin temennilerini ifade etmiştir" denilen açıklamada, 3+3 İstişareleri çalışma usullerinin önümüzdeki dönemde Dışişleri Bakanlıkları arasında yapılacak temaslarla kesinleştirileceği aktarıldı.

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#Dışişleri Bakanlığı#3+3 Bölgesel İstişareleri#Moskova

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