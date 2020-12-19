2’nci aşı resmi onaya kaldı

FDA bağımsız uzmanlar kurulu, 20 ‘evet’ ve 1 ‘çekimser’ oyun kullanıldığı toplantının ardından, Moderna’nın COVID-19 aşısının 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılmasını tavsiye etti. Kurulun tavsiyesinin ardından FDA’in, aşının kullanımına bugün onay vermesi bekleniyor. Resmi onayın ardından yaklaşık 5.9 milyon doz aşı, ABD içinde dağıtıma çıkacak. Moderna’nın aşısı, onay sürecinin tamamlanmasıyla güvenli olduğu ve etkinliği teyit edilen ikinci aşı olacak. Buzdolabında muhafaza edilebilen Moderna’nın yüzde 94.1 etkili olduğu açıklanmıştı.