294 kişi bir anda ölecekti

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Hollanda Kraliyet Hava Yollarına (KLM) ait bir uçağın Antil Adaları'ndan Çuraçao'da inişe geçtiği sırada pistte küçük bir özel uçak bulunduğunu fark ettiği ve yeniden havalanarak olası bir faciayı önlediği bildirildi.

KLM sözcüsü Mariska Kensenhuis'in Hollanda basınına yaptığı açıklamaya göre, geçen cumartesi günü KLM'ye ait, içinde 294 yolcu bulunan uçak, yer kontrol merkezinin izin vermesi üzerine Çuraçao Adası'ndaki havaalanına inişe geçti.



Pilot, iniş yapacağı pistte çıplak gözle bir küçük uçak olduğunu gördü ve tekrar havalanmak zorunda kaldı. Pilotun uyarısıyla pistten küçük uçağın ayrılmasından sonra uçak normal inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirdi. Uçağın yeniden havalanması sırasında yolcular arasında kısa süreli kaygı yaşandığı kaydedildi.

Sözcüye göre, pistte park etmiş uçak fark edilmesiydi bir facia yaşanabilirdi.



Normal koşullarda pilotlar, genelde uçak inişe geçtiği sırada rüzgarın hızına ve yönüne ya da pistin uygun olmaması gibi bir başka nedenle pas geçebiliyor.