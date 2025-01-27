28 yılın ardından flaş gelişme! Fransız film yapımcısının cinayetinde FBI devrede

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Takvimler 23 Aralık 1996 tarihini gösterirken, İrlanda'nın Cork şehri korkunç bir olaya sahne oldu. Fransız film yapımcısı Sophie Toscan du Plantier, Cork'un batısında bulunan sayfiye evinin önünde dövülerek öldürülmüş halde bulundu.

39 yaşındaki Toscan du Plantier, evli ve bir çocuk annesiydi. Ücra bir sahil kasabası olan Schull'a gelmesinin sebebi, Noel tatili öncesi biraz yalnız kalıp elindeki film senaryoları üzerine çalışmaktı.

Aradan neredeyse 30 yıl geçmesine karşın Toscan du Plantier'nin ölümü üzerindeki gizem perdesi kaldırılamadı. 2018 yılında bir podcast'e 2021'de de bir belgesele konu olan cinayetle ilgili sorular bir türlü yanıt bulmadı.

Ne var ki geçtiğimiz günlerde Irish Independent gazetesi, Toscan du Plantier cinayetiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandığını bildirdi. Gazeteye konuşan kaynaklar, cinayetin aydınlatılmasında ABD Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) yardım istediğini duyurdu.

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Gazetenin haberine göre, An Garda Siochana ya da Gardai olarak da bilinen İrlanda polisi, Toscan du Plantier öldüğü sırada üzerinde bulunan giysileri FBI'ın Virginia eyaletinin Quantico şehrinde bulunan araştırma merkezine götürdü. Haberde teknolojideki gelişmelerin ve delillere yeni bir açıdan bakılmasının, davadaki çözümsüzlüğü sonlandırabileceğinin umulduğu ifade edildi.

Toscan du Plantier'nin amcası Jean Pierre Gazeau, bu gelişmeyi Daily Mail gazetesi için değerlendirdi. İyimser olup olmadığı sorulan Gazeau, "İyimserim diyemem. Elbette FBI soruşturması sayesinde yeni deliller elde edilmesi harika olur ancak şu an halen şüphelerim var. Göreceğiz, göreceğiz. Elbette bu tür bir soruşturmayı sonuna kadar destekliyorum ancak iyimser olduğumu söyleyemem" dedi.

Gerçeklerin yıllar sonra ortaya çıktığı vakaların fazlasıyla nadir olduğunu belirten Gazeau, "Belki de yeni bir şey öğrenmemiz için küçük bir olasılık vardır. Elbette gerçeği bilmek isteriz" diye konuştu.

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Yıllardır Toscan du Plantier davası üzerine çalışmakta olan emekli adli bilimler uzmanı Bridget Chappuis de Gardai'nin farklı ipuçlarını değerlendirebileceğini belirterek, delillerin bugünün bilimsel ve teknolojik gelişmeleriyle değerlendirilmesinin yeni sonuçlar sunabileceğini belirtti.

Chappuis, soruşturmanın sadece Ian Bailey'e odaklanmaması gerektiğini de vurguladı. Eski bir gazeteci olan Bailey, Toscan du Plantier soruşturmasının bir numaralı şüphelisiydi. Ne var ki Bailey, Toscan du Plantier'nin ölümünde payı olduğu suçlamalarını her seferinde reddetmişti.

İrlanda'da iki kez gözaltına alınan ancak delil yetersizliği nedeniyle resmen suçlanmayan Bailey, 2019'da Fransa'da gıyabında yargılanmış ve suçlu bulunmuştu.

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İrlanda'nın Fransa'ya iade talebini reddettiği Bailey, Ocak 2024'te 66 yaşındayken yaşamını yitirmişti.