28 yıldır komadaki milyarder öldü

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Yaklaşık 28 yıldır komada olan ABD’li milyarder Martha "Sunny" von Bulow 76 yaşında, ABD’nin New York Kenti’ndeki bir bakımevinde öldü.

Avusturyalı bir prens olan eski eşinden kalan mirasa konan kadın, 1980 yılının aralık ayında, Rhode Island’daki malikanesinin banyosunda bilinçsiz halde bulunmuştu. Kadının Danimarkalı bir avukat olan ikinci kocası Claus von Bulow, insülin enjekte ederek karısını öldürmekle suçlandı. Londra’ya yerleşen Claus von Bulow, 1980’ler boyunca süren dramatik davada iki kez aklandı. 1990 yapımı Hollywood filmi "Reversal of Fortune" bu olayı konu alıyordu.