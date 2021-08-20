MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri28 Şubat sanıkları için yakalama kararı
GeriDünya 28 Şubat sanıkları için yakalama kararı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
ANKARA
Haber Giriş: 20.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

28 Şubat sanıkları için yakalama kararı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
28 Şubat sanıkları için yakalama kararı

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, 28 Şubat davasında 14 sanık hakkındaki müebbet hapis cezasının kesinleşmesinin ardından savcılık yakalama kararı çıkardı. Bu karar üzerine sanıkların bir kısmı dün, terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emekli orgeneraller Çevik Bir ve Çetin Doğan’ın yanı sıra tutuklama kararı çıkarılan sanıklar şöyle: Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Saner, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker. Yargıtay’ın, 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını 9 Temmuz’da onamasının ardından, önceki gün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, bu 14 kişi hakkındaki hükmün kesinleşme kararını infaz savcılığına göndermişti. Sanıklar olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 147. maddesindeki ‘Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek’ suçu bakımından ‘müşterek fail’ olarak sorumlu tutulmuştu. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’na gönderilen yazıda 14 hükümlünün rütbelerinin alınarak TSK ile ilişiklerinin kesileceği belirtildi.

28 Şubat sanıkları için yakalama kararı
Genelkurmay Harekât Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan

DOĞAN VE BİR CEZAEVİNDE

Kararın kesinleşmesinin ardından dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan (81), Bodrum Adliyesi'ne gitti. Doğan, işlemlerinin ardından, Muğla Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü. Genelkurmay 2’nci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir (82) de dün Muğla E Tipi Cezaevi’ne konuldu. Diğer generallerden Ankara’da bulunan Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker ise Ankara’da ceza infaz kurumuna gönderildi. Antalya’nın Manavgat ilçesinde gözaltına alınan emekli korgeneral Hakkı Kılınç ise Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi