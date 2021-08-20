28 Şubat sanıkları için yakalama kararı

Emekli orgeneraller Çevik Bir ve Çetin Doğan’ın yanı sıra tutuklama kararı çıkarılan sanıklar şöyle: Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Saner, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker. Yargıtay’ın, 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını 9 Temmuz’da onamasının ardından, önceki gün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, bu 14 kişi hakkındaki hükmün kesinleşme kararını infaz savcılığına göndermişti. Sanıklar olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 147. maddesindeki ‘Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek’ suçu bakımından ‘müşterek fail’ olarak sorumlu tutulmuştu. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’na gönderilen yazıda 14 hükümlünün rütbelerinin alınarak TSK ile ilişiklerinin kesileceği belirtildi.

Genelkurmay Harekât Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan

DOĞAN VE BİR CEZAEVİNDE

Kararın kesinleşmesinin ardından dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan (81), Bodrum Adliyesi'ne gitti. Doğan, işlemlerinin ardından, Muğla Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü. Genelkurmay 2’nci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir (82) de dün Muğla E Tipi Cezaevi’ne konuldu. Diğer generallerden Ankara’da bulunan Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker ise Ankara’da ceza infaz kurumuna gönderildi. Antalya’nın Manavgat ilçesinde gözaltına alınan emekli korgeneral Hakkı Kılınç ise Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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