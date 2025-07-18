270 kişiye mezar olmuştu... Air India pilotlarının son konuşmaları kan dondurdu: 'Uçak senin ellerinde'

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Hindistan'da 12 Haziran'da havalandıktan kısa süre sonra asistan doktorların kaldığı bir yurt binasına çarparak düşen ve 270 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan uçağa ait kara kutuların incelenmesinin ardından, uçağın her iki motoruna giden yakıt akışını kesen kişinin deneyimli kaptan pilot olduğu ileri sürüldü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin soruşturma hakkında bilgi sahibi olan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, uçağın kara kutusundan elde edilen verilerde, kazadan önce iki pilot arasında geçen konuşmalara ulaşıldı.

Yetkililer, kayıtlarda uçağı kullanan yardımcı pilotun kalkıştan saniyeler sonra neden her iki motora yakıt akışını sağlayan kontrol düğmelerini "çalıştır" konumundan "durdur" konumuna getirdiğine dair deneyimli pilota soru sorduğunun duyulduğunu öne sürdü.

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Yardımcı pilotun sesinin endişeli ve panik halinde geldiğini ifade eden yetkililer, deneyimli pilotun ise sakin olduğunu aktardı.

Gözden Kaçmasın Yakıt nasıl kesildi… İşte Air India kazasının ön raporu ve kokpit konuşmaları Haberi görüntüle

Yetkililer, uçağı kullanan pilotun muhtemelen kontrollerle meşgul olduğunu, kaptan pilotun ise düğmeleri kontrol etmekte serbest olduğunu belirtti.

Düğmelerin yaklaşık birer saniye arayla ardışık şekilde kapatıldığını ileri süren yetkililer, yaklaşık 10 saniye sonra her iki düğmenin de yeniden açıldığını söyledi.

"UÇAK SENİN ELLERİNDE"

İtalyan Corriere della Sera gazetesinin, kara kutu kayıtlarına hakim iki Batılı kaynağa dayandırdığı haberine göre, uçağın kaptan pilotu Sumeet Sabharwal, kalkış sırasında yardımcı pilot Clive Kunder'e "Uçak senin ellerinde" dedi.

Kaynaklar, kaptanın kalkış sırasında kontrolü yardımcısına bırakmasının şaşırtıcı bir durum olmadığını ancak raporlardaki değerlendirmelere göre, Kunder'in o sırada uçağı uçurmakla "çok meşgul" olacağını vurguladı.

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NİHAİ RAPOR BEKLENİYOR

Press Trust of India'nın (PTI) X hesabındaki paylaşıma göre, Hava Kazaları Soruşturma Bürosu’nun (AAIB) yayınladığı ön raporda yakıt düğmelerinin kalkıştan hemen sonra “çalıştır”dan “durdur”a geçtiğini doğrulandı ancak bu geçişin kasıtlı ya da yanlışlıkla yaşandığına dair bir detay verilmedi.

Raporda, uçuşta herhangi bir mekanik veya bakım arızasına rastlanmadığı belirtildi. AAIB tarafından yapılan açıklamada, nihai raporun henüz yayınlanmadığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bazı uluslararası medya kuruluşlarının doğrulanmamış bilgileri kullanarak kaza hakkında erken yargılara vardığı belirtilerek spekülatif söylemlerden kaçınılması gerektiği vurgulandı.

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TEKNİK ARIZA BULUNAMADI, TÜM BAKIMLAR YAPILMIŞTI

ABD'li yetkililerin ilk değerlendirmesine göre, hangi pilotun düğmeye bastığını kesin olarak gösteren bir kokpit video kaydı bulunmamakla birlikte, konuşmalardan elde edilen kanıtların ağırlığı kaptan pilotu işaret ediyor.

Havacılık uzmanı ve eski havayolu pilotu Terry Tozer, kalkıştan sadece birkaç saniye sonra motor kesme anahtarlarının kapatılmasının 'tamamen tuhaf' olduğuna dikkat çekti.

Sky News'e konuşan pilot, "Maalesef irtifa o kadar düşüktü ki motorlar ancak yeni yeni toparlanmaya başlıyordu ve yeterli zamanları yoktu" değerlendirmesinde bulundu.

Air India CEO'su Campbell Wilson, pazartesi günü yayınladığı şirket içi bir yazışmaya göre, kazaya ilişkin ön raporda herhangi bir mekanik veya bakım arızası bulunmadığını ve gerekli tüm bakımların yapıldığını ifade etti.

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Hindistan Sivil Havacılık Bakanı Kinjarapu Ram Mohan Naidu da gazetecilere "Nihai raporu bekleyelim" açıklamasında bulundu.

Uluslararası kurallara göre nihai raporun 1 yıl içinde hazırlanması öngörülüyor.

KAZA SONUCU 270 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan İngiltere'nin Gatwick Havalimanı'na gitmeye hazırlanan yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

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Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu teyit etmişti. Uçağın düştüğü sırada asistan doktorların kaldığı bir yurt binasına da çarpması sonucu ölenlerin olduğu belirtilmişti.

Kazada, yolcu ve mürettebat dahil olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 270 olduğu duyurulmuştu.

Hindistan yetkilileri, gelecekteki kazaları önlemek amacıyla Air India'nın tüm Boeing 787 Dreamliner filosunda daha kapsamlı kontroller yapılmasını emretti. Air India'nın filosunda 33 Dreamliner bulunuyor.