27 yıl önceki çocuk cinayetini ‘pipetler’ sonuçlandırdı: 13 yaşındaki kızın katili bulundu

Haberin Devamı

Minerliz Soriano, 24 Şubat 1999’da okuldan çıktıktan sonra kaybolmuştu. Henüz 13 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni, dört gün sonra Bronx’taki Co-op City bölgesinde bir çöp konteynerinde bulundu. Olay, o dönem New York polisinde büyük infial yarattı. Çocuk cinayeti olması nedeniyle soruşturma en üst önceliklerden biri haline geldi. Dedektifler hem ailenin yaşadığı apartmana hem de okul çevresine yoğunlaştı. Komşularla konuşuldu, okul güzergahı yeniden çıkarıldı, aile bireyleri ve çevredeki çok sayıda kişi incelendi.

Soruşturmanın ilk günlerinde elde edilen en kritik bulgu, genç kızın kıyafetindeki biyolojik iz oldu. Laboratuvar ekipleri bu izden bir DNA profili çıkarmayı başardı. Ancak o yıllarda bu profil hiçbir veri tabanındaki kişiyle eşleşmedi. Yani soruşturmacıların elinde çok önemli bir delil vardı ama o delilin kime ait olduğu bilinmiyordu. Böylece dosya zamanla soğudu.





Man arrested more than 20 years later in murder of 13-year-old girl found dead in Bronx https://t.co/BbbiU3C58g pic.twitter.com/iUWIF3SY4R — Eyewitness News (@ABC7NY) November 30, 2021

Haberin Devamı

DOSYA YILLARCA RAFA KALKTI

Cinayet dosyası tamamen unutulmadı ama yıllar boyunca somut bir ilerleme de sağlanamadı. Aradan geçen süreçte dedektifler zaman zaman dosyayı yeniden açtı, eski ifadeleri inceledi, apartmanda o dönemde yaşayan erkekleri yeniden değerlendirdi. Özellikle Minerliz’in yaşadığı binadaki sakinler üzerinde duruldu. Ancak klasik yöntemlerle sonuç alınamadı.

Dosyanın yeniden canlanması, DNA teknolojisindeki gelişmeler sayesinde oldu. Bu kez doğrudan failin kendisini değil, faille akrabalık bağı olabilecek kişileri araştıran “ailesel DNA” yöntemi devreye girdi. İnceleme sonucunda, olay yerindeki DNA’nın bir akraba bağlantısı üzerinden belirli bir aileye uzandığı görüldü. Böylece şüpheli havuzu büyük ölçüde daraltıldı.

Bu aşamadan sonra dikkatler Joseph Martinez üzerinde toplandı. Çünkü hem yaş olarak olaya uyuyordu hem de 1999 yılında Minerliz’in yaşadığı aynı apartmanda oturduğu ortaya çıktı. Üstelik yıllar önce polisle konuştuğunda genç kızı apartmandan tanıdığını, ancak onunla yakın bir ilişkisi olmadığını söylemişti.

Haberin Devamı

PİPETLERLE GELEN DÖNÜM NOKTASI

Soruşturma ekibi, Martinez’e doğrudan gidip DNA örneği istemenin riskli olacağını düşündü. Çünkü böyle bir hamle, şüpheliyi kaçma ya da delil karartma konusunda harekete geçirebilirdi. Bu nedenle daha gizli bir yöntem tercih edildi.

Joseph Martinez, çevresinde astronomiye meraklı, çocuklara ve ailelere teleskopla yıldızları gösteren biri olarak biliniyordu. “Jupiter Joe” lakabı da buradan geliyordu. Dedektifler bu ayrıntıyı kullandı. Martinez’le, kızına astronomi dersi aldırmak isteyen bir anneymiş gibi iletişime geçildi. Daha sonra bir lokantada buluşma ayarlandı. Görüşme boyunca Martinez’in kullandığı pipetler dikkatlice toplandı ve laboratuvara gönderildi.

Haberin Devamı

İnceleme sonucunda, pipetlerden elde edilen DNA ile Minerliz’in kıyafetindeki biyolojik izin birebir aynı olduğu belirlendi. Yıllardır faili bulunamayan dosyada asıl kırılma noktası da bu oldu. Polis daha sonra Martinez’i ifadeye çağırdı. İlk aşamada rutin sorular soruldu. Ardından dedektifler ona DNA eşleşmesini söyledi. Martinez suçlamaları reddetti ve avukatını istedi. Bunun üzerine gözaltına alındı.





Un Américain inculpé pour le meurtre de Minerliz Soriano, 13 ans, en 1999 https://t.co/8STO341N4L pic.twitter.com/fufJ1SSKwk — Paris Match (@ParisMatch) December 1, 2021

SAVUNMANIN İDDİASI NEYDİ?

Dava sürecinde savunma tarafı, kıyafette bulunan biyolojik izin meni olmayabileceğini, tükürük gibi başka bir kaynaktan gelmiş olabileceğini ileri sürdü. Buna göre DNA, dolaylı temas yoluyla da kıyafete geçmiş olabilirdi. Savcılık ise laboratuvar sonuçlarının bu ihtimali desteklemediğini, izde saptanan bulguların meniyle uyumlu olduğunu savundu.

Haberin Devamı

Jüri sonunda savcılığın sunduğu delilleri yeterli buldu ve Joseph Martinez’i suçlu ilan etti. Mahkeme de Martinez hakkında 25 yıl ila müebbet hapis cezası verdi. Böylece yaklaşık 27 yıl sonra Minerliz Soriano dosyasında karar çıkmış oldu.

ARKASINDA AĞIR BİR HİKAYE KALDI

Dosyayı sarsıcı hale getiren unsurlardan biri de Joseph Martinez’in toplum içindeki görüntüsüydü. O, dışarıdan bakıldığında sakin hayat süren, sabıka kaydı olmayan, çocuklara astronomiyi sevdiren biri gibi görünüyordu. Bu nedenle karar, davayı takip edenler üzerinde daha da büyük bir etki yarattı.

Öte yandan Minerliz’in yakın çevresinin anlattıkları, kaybedilen hayatın büyüklüğünü yeniden hatırlattı. Arkadaşlarının ifadelerine göre o, meraklı, neşeli ve uzaya ilgi duyan bir çocuktu. Bir gün astronot olmak istiyordu. Yıllar sonra gelen mahkeme kararı, ailesi için gecikmiş bir adalet anlamı taşısa da, çocuk yaşta yarım kalan o hayatın acısını ortadan kaldırmadı.