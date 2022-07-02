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27 yıl aralıksız aynı şirkette çalıştı, aldığı hediye sosyal medyayı kızdırdı!

#ABD#Kevin Ford#Yardım
27 yıl aralıksız aynı şirkette çalıştı, aldığı hediye sosyal medyayı kızdırdı

ABD'de 27 yıldır aynı şirkette çalışan Kevin Ford'a yıl dönümü için gelen hediye sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Başlatılan kampanyada 300 bin dolar yardım toplanırken, 54 yaşındaki adam 4 yıldır görmediği torunları ile canlı yayında buluştu.

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Sosyal medya, çok sık olmasa da, dünyada iyiliğin gerçekten var olduğunu gösteren ve içimizi ısıtan hikâyelerin ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. 4 kız babası 54 yaşındaki Kevin Ford'un hikayesi de bunlardan birisi...

ABD'de bir zincir restoranda 1995 yılından beri kasiyer ve aşçı olarak görev yapan Ford, şirketteki 27. yıl dönümü dolayısıyla patronlarından bir hediye aldı. Ford'un hediyeyi kabul edip iş arkadaşlarına teşekkür ettiği video sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi ve büyük yankı uyandırdı.

27 yıl aralıksız aynı şirkette çalıştı, aldığı hediye sosyal medyayı kızdırdı

SOSYAL MEDYA KULLANCILARINI KIZDIRAN HEDİYE

Şirket 27 yıldır tek bir gün bile izin almadan çalışan personeline, sinema bileti, bardak, şeker ve çikolatadan oluşan bir paket gönderdi.

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Ancak teşekkür videosunu izleyen sosyal medya kullanıcıları şirkete bağlılığın hediyesinin bu kadar 'önemsiz' olmaması gerektiğini belirterek tepki gösterdi:

“Ona gerçekten sadece bir sinema bileti mi verdiler?”

"Bu adam çok alçakgönüllü ve kibar. Çok daha fazlasını hak ediyor ”

"Bunca yıllık emeğin karşılığı bu olmamalı"

27 yıl aralıksız aynı şirkette çalıştı, aldığı hediye sosyal medyayı kızdırdı

300 BİN DOLAR BAĞIŞ YAPILDI, ÜNLÜ AKTÖR DE DESTEK OLDU

Sosyal medyadan gelen yorumlar Ford'un kızı Seryna'yı bu konuda bir adım atmaya itti ve sadece 200 dolar toplamak için GoFundMe'de bir kampanya başlattı. Ancak sonuç onun beklediğinden çok daha büyük oldu. Kampanyanın başlamasından kısa bir süre sonra Kevin Ford için tam 300 bin dolar bağış yapıldı ve sayı artmaya devam ediyor.

8 binden fazla kişinin katıldığı yardım kampanyasında en büyük bağışı 5 bin Dolar ile ABD'li aktör David Spade yaptı.

27 yıl aralıksız aynı şirkette çalıştı, aldığı hediye sosyal medyayı kızdırdı

Amerikalı aktör, stand-up komedyeni, yazar ve televizyon sunucusu David Spade/AP

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"BABAMIN HİÇBİR ŞEKİLDE PARA BEKLENTİSİ YOK"

Seryna kampanya sayfasında paylaştığı mesajda, "Benim adım Seryna, videodaki adam benim babam. 27 yıldır aynı işyerinde çalışıyor ve evet bir gün bile işi kaçırmadı. 27 yıl önce benim ve ablamın velayetini aldıktan sonra bekar bir baba olarak bu işte çalışmaya başladı. Daha sonra ailemiz büyüyüp yeniden evlenince de burada çalışmaya devam etti. Buradan kazandığı para ile 4 kızını lise ve üniversiteye yazdırdı. Babamın hiçbir şekilde para beklentisi yok ancak birileri ona yardımcı olmak isterse torunlarını görmesini sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

TORUNLARINI CANLI YAYINDA GÖRDÜ

Seryna'nın çağrısına tepki gecikmedi ve NBC'nin “Today” programı adamla bir röportaj gerçekleştirerek onun canlı yayında torunlarını görmesini sağladı.

27 yıl aralıksız aynı şirkette çalıştı, aldığı hediye sosyal medyayı kızdırdı


Ford, program çıkışı yaptığı açıklamada torunlarını 4 yıldan fazla bir süredir göremediğini belirterek "The Today Show beni New York'a uçurdu ve onları televizyonda canlı olarak gördüm. Yaklaşık 2 gündür ağlıyorum. Rüyada gibiyim her şey çok güzel." dedi.

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Ford, kendisi için toplanan parayla ilgili plan yapmadığını sadece ailesine odaklandığını söyledi ve kampanyaya katılan insanlara teşekkür etti.

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