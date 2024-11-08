27 kişilik tekne battı: 2 ölü, 12 kayıp

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Güney Kore'nin Jeju Adası açıklarında kaza meydana geldi. Jeju Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 16'sı Güney Koreli ve 11'i yabancı olmak üzere 27 mürettebat taşıyan 129 tonluk Geumseong adlı balıkçı teknesinin yerel saatle 04.30 sıralarında battığı bildirildi.

Mürettebatın yaptığı yardım çağrısı üzerine bölgeye çok sayıda arama ve kurtarma ekibi sevk edilirken, 2'si bilinci kapalı olan toplam 15 kişinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Durumu ağır olan 2 kişinin hastanede hayatını kaybettiği, 10'u Güney Koreli ve 2'si yabancı 12 kayıp mürettebatı arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

ANİDEN ALABORA OLDU

Sağ kurtarılan mürettebatın ifadelerine göre ise, Geumseong adlı teknenin tutulan balıkların başka bir tekneye aktarıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alabora olduğu ve battığı belirtildi.

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Kaza sırasında biri aşçı olan 2 kişinin teknenin içinde olduğu, diğer mürettebatın çoğunun ise can yeleği olmadan güvertede çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.