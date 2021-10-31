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26'ncı BM İklim Değişikliği Konferansı başladı

#BM İklim Değişikliği Konferansı#İskoçya#COP26
26ncı BM İklim Değişikliği Konferansı başladı

26'ncı BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma, iklim konusunda "ışıkların kırmızı renkte yanıp söndüğünü" belirterek, konferansın küresel sıcaklık artışını 1,5 derecede tutmak için en son umut olduğunu söyledi.

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COP26, İskoçya'nın Glasgow kentinde başladı.

Liderlerin yarın katılacağı zirvede küresel sıcaklık artışının sanayi devri öncesine oranla 1,5 derece ile sınırlandırılması kararı alınması bekleniyor.

COP26 Başkanı Sharma, açılış konuşmasında, iklim konusunda "ışıkların kırmızı renkte yanıp söndüğünü" belirterek, "1,5 dereceye ulaşılabilecek bir mesafede tutma penceresi kapanmakta." dedi.

Görevi sırasında şahit olduğu ilkim olaylarından örnekler veren Sharma, "Ülkelerimizin her birinde değişen iklimin yıkıcı etkisini görüyoruz. Seller, kasırgalar, orman yangınları, rekor sıcaklıklar. Ortak gezegenimizin kötüye gittiğini biliyoruz." diye konuştu.

Sharma, bunun ancak beraber çözülebileceğini söyledi.

Paris İklim Anlaşması'nda küresel sıcaklık artışının 2 derecenin altında tutulmasında mutabık kalındığını hatırlatan Sharma, değişen koşulların 1,5 dereceyi zorunlu kıldığını ifade etti.

"COP26'nın, 1,5 dereceyi ulaşılabilir mesafede tutmak için en son umudumuz olduğunu biliyoruz." diyen Sharma, önlerinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir müzakere gündemi olduğunu ama başarabileceklerini söyledi.

COP26 Başkanı, birlik çağrısı yaparak, "Şimdi harekete geçersek ve birlikte hareket edersek değerli gezegenimizi koruyabiliriz. Bu iki hafta boyunca bir araya gelelim. Paris'in vadettiği şeyi Glasgow'un yerine getirdiğinden emin olalım." diye konuştu.

KOVİD-19 ÖNLEMLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 yıl ertelenmek zorunda kalan konferans, Kovid-19 önlemleri kapsamında yapılıyor. Aşı olmayanların akredite edilmediği konferans için katılımcıların günlük Kovid-19 testi yaptırması gerekiyor.

Konferansın yapıldığı İskoç Etkinlikler Kampüsü'nde maske takma zorunluluğu bulunuyor. Oturumlara katılımların sayıyla sınırlandırıldığı konferansta sosyal mesafe kuralları da uygulanıyor.

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#BM İklim Değişikliği Konferansı#İskoçya#COP26

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