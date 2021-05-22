26 yıllık Diana röportajı İngiltere’yi karıştırdı... 'Annemiz bu yüzden öldü'

İngiliz Kraliyet Ailesi, sansasyonel gelişmelerle bir kez daha gündemde. BBC’nin Prenses Diana ile 1995 yılında yaptığı ve olay olan röportajla ilgili soruşturma tamamlandı. Prenses Diana ile röportaj yapan 58 yaşındaki Martin Bashir’in, konuşmak için bir türlü ikna olmayan Prenses Diana’yı sahte belgeler kullanarak kandırdığı ortaya çıktı. Bashir, Diana’ya çocuklarının dadısının Prens Charles’tan hamile kaldığını söylemiş ve sahte bir kürtaj belgesi göstermişti. Bashir ayrıca kraliyet ailesinin Diana’yı izletmek için bazı kişilere ödeme yaptığını gösteren sahte banka hesap özetleri de kullanmıştı.

KORKU, PARANOYA VE İZOLASYONA SÜRÜKLEDİ





Prens William, Bashir’in röportajı elde etmek için yaptığı ‘düzenbazlığın, annesinin mülakatta söylediklerini büyük ölçüde etkilediğini söyledi. “Röportaj, anne ve babamın ilişkisini daha da kötüleştirdi ve o zamandan beri sayısız insanı incitti” diyen Cambridge Dükü, BBC’nin iç soruşturmadaki eksikliklerinin de annesinin son yıllarında yaşadığı “korku, paranoya ve izolasyona” önemli ölçüde katkıda bulunduğunu belirtti.

ÖLÜMÜNDE ETİK DIŞI UYGULAMALAR ETKİLİ OLDU

Prens Harry ise yaptığı açıklamada, “Annemiz hayatını insanlara hizmet etmeye adamış inanılmaz bir kadındı. Dayanıklı, cesur ve tartışmaya mahal vermeyecek şekilde dürüsttü. Bir sömürü kültürünün ve etik olmayan uygulamaların dalgalanma etkisi, nihayetinde canını aldı” dedi. Bu tür uygulamaların hâlâ yaygın olmasından derin endişe duyduğunu belirten Harry, “Annemiz bu yüzden hayatını kaybetti ve hiçbir şey değişmiş değil” ifadesini kullandı.

Martin Bashir

BBC ÖZÜR DİLEDİ

Soruşturma raporunun ardından açıklama yapan BBC Genel Müdürü Tim Davie, “Bunun için çok üzgünüz” dedi. BBC’nin, o sırada olanları sonuna kadar araştırmak için daha fazla çaba sarf etmesi ve şeffaf olması gerektiğini belirten Davie, Prens Charles’a bir mektup göndererek, Bashir’in, Prens, personeller ve kraliyet ailesinin diğer üyeleri hakkındaki “korkunç ve gerçek dışı iddiaları” için özür diledi. Bu arada, röportaj sayesinde büyük üne kavuşan Martin Bashir, rapor yayınlanmadan önce istifa etti.

Prenses Diana röportajda, başka biriyle ilişki yaşadığını ilk kez kabul etmişti.

Evliliği 1996 yılında sona eren Prenses Diana, 31 Ağustos 1997’de, sevgilisi Dodi Al Fayed ile Paris’te paparazilerden kaçmaya çalışırken trafik kazasında hayatını kaybetti.

KRALİYET AİLESİ’Nİ YİNE TOPA TUTTU

Eşi Meghan Markle ile ABD’ye yerleşen Prens Harry, bir kez daha Kraliyet Ailesi’ni hedef aldı. ABD’li ünlü televizyoncu Oprah Winfrey’ye konuşan Prens Harry’nin açıklamalarından bazıları:

- “Babam (Prens Charles) bize küçükken, ‘Ben de bunları yaşadım, siz de yaşayacaksınız’ diyordu. Sen acı çektin diye çocuğun da acı çekmek zorunda değil. Eğer sen acı çektiysen, o zaman çocukların çekmesin diye elinden geleni yap.”

- “Annemin ölümünün ardından, duygularımı bastırmak için içki ve uyuşturucu kullandım.”

- “Londra anksiyetemi tetikliyor. The Mall caddesinde koşan atların seslerini duyduğumda, annemin cenazesinin geçişi aklıma geliyor ve irkiliyorum.”

- “Annem Diana’yı kaybettiğim gibi Meghan’ı da kaybetmekten korkuyorum. Annem de, beyaz olmayan biriyle ilişki yaşadığı için takip ediliyordu ve sonunda bakın ne oldu...”

Prens Charles, oğulları Prens William ve Harry ile Prenses Diana’nın cenazesinde...

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