26 yıl sonra bir ilk... İsrail Lübnan’da Litani’nin kuzeyine geçti

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları, 17 Nisan’da varılan ateşkese rağmen durmak bilmezken şiddetli hava saldırılarının yanı sıra İsrail ordusu, Litani Nehri’nin kuzeyine geçerek kara işgalini de genişletmeye devam ediyor. Nebatiye kenti yakınlarında bulunan ve Haçlılardan kalma Şakif (Beaufort) Kalesini ele geçiren İsrail ordusu, Lübnan topraklarındaki işgalini 26 yıl sonra ilk kez bu kadar derinliğe taşıdı. İsrailli askerler kaleye İsrail bayrağı astı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz yaptığı açıklamada, “44 yıl önceki Şakif Muharebesi’nin ardından askerlerimiz yeniden kalenin zirvesine döndü ve İsrail bayrağını bir kez daha çekti” ifadesini kullandı. Katz; Litani Nehri, Nebatiye kent merkezi ve çevresindeki beldeleri gören tarihi Şakif Kalesi’nin bulunduğu stratejik tepedeki işgalin kalıcı olacağını da vurguladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün yaptığı açıklamada, ordunun Lübnan’ın güneyindeki işgalini Litani Nehri’nin ötesine taşıdığını söylemişti.





KUZEYE DOĞRU İLERLİYOR

İsrail ordusu Litani ile Zahrani nehirleri arasındaki bölgeyi “çatışma bölgesi” ilan etti. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ordunun Zehrani Nehri’nin güneyinde Hizbullah’a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırılar düzenleyeceğini bildirdi. İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Adlun beldesine düzenlediği hava saldırısında ise aynı aileden 6’sı çocuk 9 Suriyeli sığınmacı hayatını kaybetti. Nebatiye kentine bağlı Kefer Tebnit ve Arnon beldelerine düzenlenen hava saldırılarında ise 8 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, mart ayından bu yana İsrail saldırıları nedeniyle ülkede siviller dahil hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 371’e yükseldiğini açıkladı. İsrail ordusu mart başından bu yana Lübnan’da ölen İsrail askerlerinin sayısının 25’e çıktığını bildirdi.

MÜZAKERELER SÜRÜYOR

İsrail ordusu, Lübnan’a 2 Mart’ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, bu süreçte ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. İlk olarak 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkes önce 24 Nisan’da iki haftalığına ardından, ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs’ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 45 gün daha uzatılmıştı. Haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı. Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail güçlerinin Lübnan’daki işgalini ilerletmesi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin acil toplantıya çağrıldığını açıkladı.