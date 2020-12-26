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DHA
Haber Giriş: 26.12.2020 - 22:04 | Son Güncelleme:

26 yaşındaki katil dehşet saçtı!

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26 yaşındaki katil dehşet saçtı!
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Ukrayna'da Süpermen hırkası giymiş 26 yaşındaki kişi, arkadaşını boğarak öldürdü. İzlerini örtmeye çalışan katil zanlısı, öldürdüğü kişinin oda arkadaşı ve annesini de öldürdü. Zanlının gözaltına alındığı belirtildi.

Olay, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Slavyansk kentinde meydana geldi. Süpermen hırkası giymiş 26 yaşındaki kişi, bir arkadaşının dükkanına giderek onunla tartışmaya başladı. Daha sonra arkadaşını iple boğarak öldürdü.

Polisten yapılan açıklamada, katil zanlısının izlerini örtmek için öldürdüğü kişinin oda arkadaşını ve annesini de öldürerek olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

26 yaşındaki katil dehşet saçtı

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