26 saatlik veda kuyruğu... Charles’tan ‘kral’ hareket

Haberin Devamı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in, 19 Eylül’de birçok dünya liderinin de katılacağı cenaze töreni için geri sayım sürüyor. İngilizler, Londra’daki parlamento binası Westminster Hall’de ziyarete açılan Kraliçe’nin naaşına büyük ilgi gösteriyor. Dün Londra’da 8-9 derece ile son dönemin en soğuk gecelerinden biri yaşanırken halk, Kraliçe’yi son kez görebilmek için kuyrukta 26 saat bekledi. Öyle ki, yoğun ilgiden dolayı David Beckham ve İngiltere’nin önde gelen ünlülerinin de zaman zaman görüntülendiği kilometrelerce uzayan kuyruğa girişler, dün geçici süreyle durdurulmuştu.

SIRADA BEKLEYENLERİ ZİYARET ETTİLER

Dün kuyrukta bekleyenler ise büyük bir sürprizle karşılaştılar. Kraliçe’nin yerine tahta geçen oğlu Kral 3. Charles ile tahtın birinci sıradaki varisi Prens William, sırada bekleyenlere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Aniden sırada bekleyenlerin karşısında beliren ikiliyi, vatandaşlar coşku ve tezahüratlarla karşıladı. Kuyruktakilerle ayaküstü sohbet eden Charles ve William, Kraliçe’yi son kez görebilmek için saatlerce bekleyenlere teşekkür etti.

Haberin Devamı

KALEM HEDİYE ETTİLER

Sıradaki bir vatandaş, ‘kalem kriziyle’ gündeme gelen Kral’a bir dolma kalem hediye etti. Charles, vatandaşın esprili hediyesini gülümseyerek kabul etti. Charles imza atarken eline bulaşan mürekkebe sinirlenmişti.

PRENS HARRY’YE ÜNİFORMA İZNİ

Kral 3. Charles’ın kardeşi Prens Andrew ve oğlu Prens Harry, kraliyet görevi yapmadıkları için bugüne kadarki törenlere sivil kıyafetle katılmıştı. Ancak Charles, Westminster Hall’deki saygı duruşu için her ikisine de askeri üniforma giyme izni verdi. William ve Harry, babalarından 24 saat sonra naaşın başında saygı duruşunda bulundu. Prens Harry, Kraliyet görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşmesinden 2 yıl sonra ilk kez yeniden askeri üniforma giymiş oldu.

Haberin Devamı

JAPON İMPARATORU UÇAKLA GELDİ OTOBÜSE BİNDİ

Kraliçe için pazartesi günü Londra’da gerçekleşecek olan resmi cenaze töreni için üst düzey pek çok katılımcı, ülkeye gelmeye başladı. Bunlardan biri de Japon İmparatoru Naruhito ile eşi İmparatoriçe Masako oldu. Bu ziyaret, Mayıs 2019’da tahta çıkan İmparator Naruhito’nun, aynı zamanda ilk yurtdışı ziyareti olması bakımından önem taşıyor. Dün lüks uçaklarıyla Londra’ya inen ikilinin, buradan liderlere özel tahsis edilen çevre dostu otobüslerle kalacakları yere gittiği bildirildi.