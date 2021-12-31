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26 kız çocuğunu mumyalamıştı! Yıllar sonra şaşırtan talep...

#RUSYA#Mumya#Mezar Soyguncusu
26 kız çocuğunu mumyalamıştı Yıllar sonra şaşırtan talep...

26 kız çocuğunun cesedini mumyalayıp oyuncak bebeklere dönüştüren mezar soyguncusunun evlenme talebi Rus psikiyatri kliniği tarafından reddedildi.

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Rusya'nın Nizhny Novgorod kentinde yaşayan 55 yaşındaki tarihçi Anatoly Moskvin, yaşları 3 ila 12 arasında değişen kız çocuklarının cesetlerini oyuncak bebek yapmak için mumyalamasının ortaya çıkması ile on yıl önce tutuklanmıştı. Ancak zihinsel olarak yargılanmaya uygun olmadığına karar verilmiş ve bir psikiyatri kliniğine gönderilmişti.

AVUKATLARI EVLENECEK KADAR İYİLEŞTİĞİNİ SÖYLÜYOR

Avukatları Moskvin'in dokuz yıllık tedaviden sonra artık ayakta tedavi görecek kadar iyi olduğunu ve Moskova'ya taşınıp evlenmek istediğini, ayrıca 13 dil bilmesinin avantajını kullanan Moskvin'in bir kitap yazıp dil öğretmeni olarak iş bulmayı planladığını açıkladı.

26 kız çocuğunu mumyalamıştı Yıllar sonra şaşırtan talep...

TUKLANDIKTAN SONRA SEVGİLİSİ OLDU

Tutuklanmadan önce hiç kız arkadaşı olmadığı belirtilen Moskvin, tutuklandıktan sonra bir dil öğrencisiyle arkadaşlık kurdu. Ancak, Leninsky Bölge Mahkemesi, Moskvin’in ayakta tedavi edilene kadar bu arkadaşlığını evliliğe taşıyamayacağını duyurdu.

DÜNYA GÜNLERCE ONU KONUŞMUŞTU

Bundan 10 yıl önce güvenlik güçleri bir ihbar sonrası bebek gibi giydirilip evinin etrafına yerleştirilmiş ölü kız çocuklarının korkunç koleksiyonuna ulaşmış ve Moskvin’I tutuklamıştı.

Moskvin insan kalıntılarından mumyalanmış bebekler yapmak gibi tuhaf bir konu hakkında çevrimiçi araştırma yapmıştı. Ürkütücü koleksiyon, minik bedenlerin her biri hakkında ayrıntılı notlar içeriyordu.

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150’YE YAKIN MEZAR KAZDIĞINA İNANILIYOR

Tutuklandığı sırada evinde 26 ceset bulunmasına rağmen, Moskvin’in yakalanmadan önce 150 ye yakın mezar kazdığına inanılıyor.

Moskvin, tutuklanmadan önce, akademik çevrelerde Kelt tarihi bilgisi, defin haklarına ve dil becerilerine özel önem vermesiyle tanınan bir tarihçiydi.

 

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#RUSYA#Mumya#Mezar Soyguncusu

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