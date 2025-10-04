×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2025 11:55

ABD'nin 250’nci kuruluş yılı için 1 dolara ABD Başkanı Donald Trump'ın resminin basılacağı bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı, gelecek yıl ülkenin bağımsızlığının 250’nci yıl dönümü için özel bir madeni para çıkarılacağını duyurdu. Açıklamada, bir dolarlık hatıra parasında ABD Başkanı Donald Trump’ın resminin yer alacağı belirtildi.

 

“SAVAŞ, SAVAŞ, SAVAŞ” DETAYI

Bakanlığın paylaştığı taslak tasarıma göre, paranın bir yüzünde Trump’ın profili bulunuyor. Diğer yüzünde ise Trump, Amerikan bayrağı önünde yumruklarını sıkmış bir şekilde tasvir ediliyor.

250. yıl özel: 1 dolarlık Trump parası

Bu yüzün hemen yanında ise büyük harflerle “Savaş, savaş, savaş” ifadesi yer alıyor.

250. yıl özel: 1 dolarlık Trump parası

250’NCİ YIL İÇİN ÖZEL TASARIM

Hazine yetkilileri, söz konusu tasarımın ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel olarak hazırlandığını vurguladı. Madeni paranın sınırlı sayıda basılması ve koleksiyon amacıyla satışa sunulması bekleniyor.

