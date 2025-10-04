250. yıl özel: 1 dolarlık Trump parası

Haberin Devamı

ABD Hazine Bakanlığı, gelecek yıl ülkenin bağımsızlığının 250’nci yıl dönümü için özel bir madeni para çıkarılacağını duyurdu. Açıklamada, bir dolarlık hatıra parasında ABD Başkanı Donald Trump’ın resminin yer alacağı belirtildi.

“SAVAŞ, SAVAŞ, SAVAŞ” DETAYI

Bakanlığın paylaştığı taslak tasarıma göre, paranın bir yüzünde Trump’ın profili bulunuyor. Diğer yüzünde ise Trump, Amerikan bayrağı önünde yumruklarını sıkmış bir şekilde tasvir ediliyor.

Bu yüzün hemen yanında ise büyük harflerle “Savaş, savaş, savaş” ifadesi yer alıyor.

250’NCİ YIL İÇİN ÖZEL TASARIM

Hazine yetkilileri, söz konusu tasarımın ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel olarak hazırlandığını vurguladı. Madeni paranın sınırlı sayıda basılması ve koleksiyon amacıyla satışa sunulması bekleniyor.