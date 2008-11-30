250 Filistinli tutuklu bayram öncesi serbest

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik veri açıklandı İşte altında ilk tepkiKritik veri açıklandı! İşte altında ilk tepki#Altın Fiyatları
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
Onları ben topladım... Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı'Onları ben topladım...' Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı! #Zehirli Mantar
Bu yılın sonunda büyüme oranımız yüzde 9u aşacak Avrupa şaşkın, dünya şaşkın'Bu yılın sonunda büyüme oranımız yüzde 9'u aşacak! Avrupa şaşkın, dünya şaşkın'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bingölde Akşenere tepki İYİ Partili Lütfü Türkkan vatandaşa küfrettiBingöl'de Akşener'e tepki! İYİ Partili Lütfü Türkkan vatandaşa küfretti#İyi Parti
WhatsApptan flaş yenilik 4 yeni özelliği aynı anda duyurduWhatsApp'tan flaş yenilik! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu#Whatsapp
Yerli doğalgazda hedefimiz belli Bakan Dönmez: 2023e gazın ilk fazını sisteme vereceğiz'Yerli doğalgazda hedefimiz belli' Bakan Dönmez: 2023'e gazın ilk fazını sisteme vereceğiz#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
2.7 milyar liralık cezadan sonra ilk açıklama: Fahiş fiyattan değil...2.7 milyar liralık cezadan sonra ilk açıklama: Fahiş fiyattan değil...#Zincir Marketler
FBI soruşturma başlattı... Havada büyük panik Gerçek ortaya çıktıFBI soruşturma başlattı... Havada büyük panik! Gerçek ortaya çıktı #LOS Angeles
Erdoğan gençlerle basketbol oynadıErdoğan gençlerle basketbol oynadı #Cumhurbaşkanı Erdoğan
Covid-19in etkilediği bir organ daha Gözümüzü nasıl koruyabilirizCovid-19'in etkilediği bir organ daha! Gözümüzü nasıl koruyabiliriz?#Koronavirüs
Dünyaya yeni müjde Yeni oran belli oldu: Yüzde 89Dünyaya yeni müjde! Yeni oran belli oldu: Yüzde 89#Koronavirüs
Kahreden kaza Fotoğrafı telefonunda bulduKahreden kaza! Fotoğrafı telefonunda buldu#Selfie Faciası
Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdiEski sevgilinin 'uygunsuz' sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi #Nicole Coste
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
HABERLERDünya Haberleri

250 Filistinli tutuklu bayram öncesi serbest

İsrail hükümeti, Filistinli 250 tutuklunun Kurban Bayramı öncesi serbest bırakılmasına onay verdi.

İsrail Başbakanı Ehud Olmert, yaklaşık iki hafta önce, Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la Kudüs'teki görüşmesinde, Abbas'a jest olmak üzere bazı Filistinli tutukluların bırakılacağı sözünü vermişti.

Filistinli tutukluların 8 Aralıkta serbest bırakılmaları bekleniyor. İsrail Başbakan Yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Bakanı ve aynı zamanda Şas lideri Eliyahu Yişai, bakanlar kurulunun Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını onaylamasından önce itirazını dile getirdi.

Yişai, tutukluların toplu halde serbest bırakılmasının, Gazze'de tutulan İsrailli asker Gilad Şalit'in kurtarılmasını zorlaştırdığını, Yahudi tutukluların serbest bırakılmasının düşünülmemesinin toplumsal dokuya zarar verdiğini ifade etti.

Kadimalı bakanlardan Jaakov Edri de "İsrail'in karşılığında hiçbir şey almadan Filistinlilere yeterli ölçüde jestlerde bulunduğunu" söyledi. Edri de Şalit konusuna değindi ve "Gilad Şalit'in serbest bırakılmasıyla ilgili çabalarda veya barış görüşmelerinde hiç ilerleme sağlanmadıkça teröristleri serbest bırakmamamız gerekir" dedi.

Ulaştırma Bakanı Şaul Mofaz da serbest bırakılmalara karşı çıkan isimlerden biri oldu. İsrail Başbakanlık yetkilileri ise bununla Şalit'in serbest bırakılması görüşmeleri arasında bir ilinti bulunmadığını ifade etti.

TUTUKLU HAMASLI BAKAN VE MİLLETVEKİLLERİ

Öte yandan Ha'aretz gazetesi, İsrail'in, Şalit'e karşı elinde koz olarak tuttuğu Hamaslı tutukluları yakında serbest bırakacağını öne sürdü. Gazete, İsrail'in Hamaslı bakan ve milletvekillerinin, Şalit konusunda bir anlaşmaya varılmasa bile bırakılmak durumunda olunacağını, çünkü 2-3 yıllık tutukluluk dönemlerini bitirmiş olacaklarını yazdı.

Gelecek yıl serbest bırakılması öngörülen Hamaslı bakan ve milletvekilleri, Gilad Şalit'in Haziran 2006'da Filistinli militanlarca Gazze Şeridi ile sınırda kaçırılmasından sonra İsrail'in, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 29 Haziranda başlattığı yoğun tutuklama kampanyası sırasında cezaevine konulmuştu.

Tutuklananlar arasında, o dönemdeki hükümetin Hamaslı bakanlarından 8'i ile 20 dolayında milletvekili bulunuyordu. Ayrıca, sonraki haftalarda Hamaslı üst düzey isimlerden pek çoğu da tutuklanmıştı.

Gazeteye bilgi veren bir güvenlik yetkilisi, "Herkesin, bu kişilerin tutuklanmalarının, Şalit'e pek de yardımcı olmadığını anlamaları gerekiyor" dedi.

Gazete, tutuklamaların Şalit'in kaçırılmasına karşı olduğunun, hiçbir zaman resmi olarak söylenmese de "açık" olduğunu ve bu kişilerin İsrailli askerin serbest bırakılması için "pazarlık kozu" olarak kullanılmalarının amaçlandığını ifade etti.

Başlangıçta, tutuklananlarla ilgili davalar açıldığında amacın 7'den 10 yıla kadar varan mahkumiyetler verilmesi olduğu öne sürülen haberde, ancak bu kişilerin doğrudan Hamas'ın terör eylemlerine karıştıklarını ispatlamanın imkansız olduğunun görüldüğü ve daha sonra, örneğin Hamas üyesi olmak gibi, daha hafif suçlarla suçlandıkları belirtildi.

Davaların sürecinin yavaş seyrettiği, bazılarının hala tamamlanmadığı da ifade edilirken, sonuçlananlarda, yargılananların göreceli olarak, 2, 3, 5 yıl gibi hafif cezalar aldıkları da kaydedildi. Sonuçta, cezaevindekilerinin bazıların serbest bırakıldığı, mahkemeleri tamamlanmamışlar da dahil tutuklu kaldıkları süreler göz önünde bulundurulduğunda geri kalanların, en geç gelecek yılın sonuna kadar serbest bırakılmalarının beklendiği aktarıldı.

İsrail, tutuklanmalarından bir süre sonra dönemin Hamaslı Başbakan Yardımcısı Nasreddin Şair, Kudüs sorunlarından sorumlu bakan Halid Ebu Arafa, Maliye Bakanı Ömer Abdülrazik, Batı Şeria'daki Hamas sözcüsü Adnan Asfur'u serbest bırakmıştı.

Davaları tamamlananlardan Cenin Belediye Başkanı Hatim Carrar, ortalama hapis cezalarının üzerinde bir süreyle 6 yıla mahkum edilmişti.
Tutuklu Hamaslı bakan ve milletvekillerinin hepsi, Hamas'ın Gilad Şalit karşılığında serbest bırakılmasını istediği isimler arasında sıralanıyor. Şalit'le ilgili yapılan son pazarlıklarda, Hamas tarafı İsrail'den 1400 dolayında tutuklunun serbest bırakılmasını istemişti.
Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Kendall Jenner böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadını

Kendall Jenner böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadını

#Kendall Jenner
A’dan Z’ye 3. doz BioNTech: Kim, ne zaman aşılanacak

A’dan Z’ye 3. doz BioNTech: Kim, ne zaman aşılanacak?

#Koronavirüs Aşısı