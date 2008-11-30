250 Filistinli tutuklu bayram öncesi serbest

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İsrail hükümeti, Filistinli 250 tutuklunun Kurban Bayramı öncesi serbest bırakılmasına onay verdi.

İsrail Başbakanı Ehud Olmert, yaklaşık iki hafta önce, Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la Kudüs'teki görüşmesinde, Abbas'a jest olmak üzere bazı Filistinli tutukluların bırakılacağı sözünü vermişti.



Filistinli tutukluların 8 Aralıkta serbest bırakılmaları bekleniyor. İsrail Başbakan Yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Bakanı ve aynı zamanda Şas lideri Eliyahu Yişai, bakanlar kurulunun Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını onaylamasından önce itirazını dile getirdi.



Yişai, tutukluların toplu halde serbest bırakılmasının, Gazze'de tutulan İsrailli asker Gilad Şalit'in kurtarılmasını zorlaştırdığını, Yahudi tutukluların serbest bırakılmasının düşünülmemesinin toplumsal dokuya zarar verdiğini ifade etti.



Kadimalı bakanlardan Jaakov Edri de "İsrail'in karşılığında hiçbir şey almadan Filistinlilere yeterli ölçüde jestlerde bulunduğunu" söyledi. Edri de Şalit konusuna değindi ve "Gilad Şalit'in serbest bırakılmasıyla ilgili çabalarda veya barış görüşmelerinde hiç ilerleme sağlanmadıkça teröristleri serbest bırakmamamız gerekir" dedi.



Ulaştırma Bakanı Şaul Mofaz da serbest bırakılmalara karşı çıkan isimlerden biri oldu. İsrail Başbakanlık yetkilileri ise bununla Şalit'in serbest bırakılması görüşmeleri arasında bir ilinti bulunmadığını ifade etti.



TUTUKLU HAMASLI BAKAN VE MİLLETVEKİLLERİ



Öte yandan Ha'aretz gazetesi, İsrail'in, Şalit'e karşı elinde koz olarak tuttuğu Hamaslı tutukluları yakında serbest bırakacağını öne sürdü. Gazete, İsrail'in Hamaslı bakan ve milletvekillerinin, Şalit konusunda bir anlaşmaya varılmasa bile bırakılmak durumunda olunacağını, çünkü 2-3 yıllık tutukluluk dönemlerini bitirmiş olacaklarını yazdı.



Gelecek yıl serbest bırakılması öngörülen Hamaslı bakan ve milletvekilleri, Gilad Şalit'in Haziran 2006'da Filistinli militanlarca Gazze Şeridi ile sınırda kaçırılmasından sonra İsrail'in, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 29 Haziranda başlattığı yoğun tutuklama kampanyası sırasında cezaevine konulmuştu.



Tutuklananlar arasında, o dönemdeki hükümetin Hamaslı bakanlarından 8'i ile 20 dolayında milletvekili bulunuyordu. Ayrıca, sonraki haftalarda Hamaslı üst düzey isimlerden pek çoğu da tutuklanmıştı.



Gazeteye bilgi veren bir güvenlik yetkilisi, "Herkesin, bu kişilerin tutuklanmalarının, Şalit'e pek de yardımcı olmadığını anlamaları gerekiyor" dedi.



Gazete, tutuklamaların Şalit'in kaçırılmasına karşı olduğunun, hiçbir zaman resmi olarak söylenmese de "açık" olduğunu ve bu kişilerin İsrailli askerin serbest bırakılması için "pazarlık kozu" olarak kullanılmalarının amaçlandığını ifade etti.



Başlangıçta, tutuklananlarla ilgili davalar açıldığında amacın 7'den 10 yıla kadar varan mahkumiyetler verilmesi olduğu öne sürülen haberde, ancak bu kişilerin doğrudan Hamas'ın terör eylemlerine karıştıklarını ispatlamanın imkansız olduğunun görüldüğü ve daha sonra, örneğin Hamas üyesi olmak gibi, daha hafif suçlarla suçlandıkları belirtildi.



Davaların sürecinin yavaş seyrettiği, bazılarının hala tamamlanmadığı da ifade edilirken, sonuçlananlarda, yargılananların göreceli olarak, 2, 3, 5 yıl gibi hafif cezalar aldıkları da kaydedildi. Sonuçta, cezaevindekilerinin bazıların serbest bırakıldığı, mahkemeleri tamamlanmamışlar da dahil tutuklu kaldıkları süreler göz önünde bulundurulduğunda geri kalanların, en geç gelecek yılın sonuna kadar serbest bırakılmalarının beklendiği aktarıldı.



İsrail, tutuklanmalarından bir süre sonra dönemin Hamaslı Başbakan Yardımcısı Nasreddin Şair, Kudüs sorunlarından sorumlu bakan Halid Ebu Arafa, Maliye Bakanı Ömer Abdülrazik, Batı Şeria'daki Hamas sözcüsü Adnan Asfur'u serbest bırakmıştı.



Davaları tamamlananlardan Cenin Belediye Başkanı Hatim Carrar, ortalama hapis cezalarının üzerinde bir süreyle 6 yıla mahkum edilmişti.

Tutuklu Hamaslı bakan ve milletvekillerinin hepsi, Hamas'ın Gilad Şalit karşılığında serbest bırakılmasını istediği isimler arasında sıralanıyor. Şalit'le ilgili yapılan son pazarlıklarda, Hamas tarafı İsrail'den 1400 dolayında tutuklunun serbest bırakılmasını istemişti.