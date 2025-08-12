250 bin askere görev emri gidecek... İsrail’in işgal planı belli oldu

Haberin Devamı

Operasyon için 250 bin yedek askere görev çağrısı yapılacağı iddia edilen habere göre ilk aşamada Gazze kentinin tamamen kuşatılması, ikmal yollarının kapatılması, şehrin çevresiyle bağlantısının kesilmesi ve Hamas güçlerinin içeriden zayıflatılması hedefleniyor. Askeri harekâtın yanı sıra, sivil halk için insani yardım alanları oluşturulacak ve İsrail gözetiminde yardım dağıtımı için 12 merkez kurulacak. Bir sonraki aşamada, sivil halkın Gazze kentinden tahliyesi ve ardından İsrail ordusunun kent içindeki askeri harekâtı başlayacak. Haberde İsrailli yetkililerin, askeri operasyonların uluslararası meşruiyetine büyük zarar geldiği ve bu nedenle süreci ABD’nin desteğini kaybetmeyecek şekilde yürütmek istedikleri yönündeki değerlendirme dikkati çekti. Birçok Avrupa ülkesi İsrail’e “operasyondan vazgeç” çağrısı yapmıştı.