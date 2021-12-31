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25 kişiyi diri diri yakmıştı! Akıbeti kurbanlarıyla aynı oldu

#Japonya#Yangın#Fail
25 kişiyi diri diri yakmıştı Akıbeti kurbanlarıyla aynı oldu

17 Aralık'ta meydana gelen korkunç bir yangın sadece Japonya'yı değil tüm dünyayı dehşete düşürmüştü. 25 kişinin öldüğü klinik yangınının faili de hayatını tıpkı kurbanları gibi kaybetti.

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Japonya'nın Osaka eyaletinde hizmet veren bir klinikte çıkan ve 25 kişinin hayatını kaybettiği yangının faili, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

17 Aralık'tan bu yana durumu ağır olan 61 yaşındaki Morio Tanimoto'nun ölümü, Osaka polisi tarafından doğrulandı.

Kamera kayıtları ve olay yeri inceleme raporlarına göre daha önce hasta olarak gittiği psikiyatri kliniğini benzin dökerek ateşe verdiği belirlenen Tanimoto'nun, polis tarafından sorgulanamadan hayatını kaybettiği öğrenildi.

25 kişiyi diri diri yakmıştı Akıbeti kurbanlarıyla aynı oldu

AĞIR YARALI OLARAK KURTULMUŞTU

Japonya'nın Osaka eyaletindeki Sonezaki Shinchi bölgesinde bulunan 8 katlı binanın 4. katında bulunan bir klinik 17 Aralık'ta saat 10.20 sularında alevlere teslim olmuş, nedeni ise tespit edilememişti.

İşte o görüntüler!

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Çıkan yangında 25 kişi hayatını kaybederken 4 kişinin ise yaralı olarak kurtarılabildiği açıklanmıştı.

25 kişiyi diri diri yakmıştı Akıbeti kurbanlarıyla aynı oldu

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Polis, olayla ilgili soruşturma başlatmış, tanıkların ifadeleri doğrultusunda da Tanimoto isimli şahsın, yangın öncesinde yüklü miktarda benzin satın aldığı ve kliniği ateşe vermek için de içinde benzin bidonu bulunan bir çantadan faydalandığını belirlemişti.

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