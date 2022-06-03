Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

24 yaşındaki blogger ‘Kendimle evleneceğim’ dedi, Hindistan ayağa kalktı!

#Hindistan#Kendiyle Evlenmek#Kshama Bindu
24 yaşındaki blogger ‘Kendimle evleneceğim’ dedi, Hindistan ayağa kalktı

Ağaçlarla, eşyalarla hatta evcil hayvanlarıyla evlenen insanlarla ilgili haberler sık sık dünya basınında manşetlere taşınıyor ve büyük ilgi görüyor. Bu akımın son örneği ise kendisiyle evlenmeye karar veren 24 yaşında bir blogger oldu…

Haberin Devamı

“Ben kendimle evleniyorum!”

24 yaşındaki Hintli blogger, 'kendi kraliçesi' olduğunu ve hatta iki haftalık balayına tek başına çıkacağını söyleyerek ülkenin ilk 'sologamy'sini duyurdu.

Hindistan'ın Gujarat kentinden bir sosyoloji öğrencisi ve 'dijital yaratıcı' olan 24 yaşındaki Kshama Bindu, ülkenin ilk 'sologamy'si olduğu düşünülen etkinlikte kendi kendisiyle evlenmeye hazırlanıyor.

Bindu, 11 Haziran'da Vadodara'daki bir tapınakta geleneksel bir Hindu töreniyle kendisini 'kendini sevme'ye adayacak ve törene ailesiyle arkadaşları katılacak.

ELEŞTİRİLER SIRALANDI

Ancak her şey göründüğü gibi toz pembe değil… İnsanlar ona dikkat çekmeye çalışan biri damgası vurduğu için genç kadın eleştirilerin hedefinde.

Gözden Kaçmasın

Gelinini boğarak öldürmüştü…Cinayeti işleyen 85 yaşındaki kadın tahliye edilecekGelinini boğarak öldürmüştü…Cinayeti işleyen 85 yaşındaki kadın tahliye edilecekHaberi görüntüle

24 yaşındaki blogger ‘Kendimle evleneceğim’ dedi, Hindistan ayağa kalktı
Kendiyle evlenecek olan genç kadın törenden sonra balayına da tek başına çıkacak

Haberin Devamı

24 yaşındaki kadın, evliliğin "derin bir kendini kabul etme eylemi" olacağını ve güneydeki Goa eyaleti çevresinde iki haftalık bir balayına çıkmadan önce kendini "kendini sevme" dolu bir yaşama adayacağını söylüyor.

Ancak uzmanlar evliliğin yasal olmayacağını söylüyor.

Sologami: Bir kişinin kendisi ile evlenmesine verilen isim. Tıpkı gerçek bir düğün gibi seremoni eşliğinde gerçekleştirilen bu eylemin hukuki bir bağlayıcılığı yoktur

Bir Twitter kullanıcısı olayla ilgili olarak "Kendinle evlenmeden de kendinle yaşayabilirsin. Sen sadece ilgi peşindesin ve iyi oynadın" yazdı.

Hindistan'da bir televizyon kanalına konuşan Bindu, "Kendi kraliçem olduğum için çekici bir prense ihtiyacım olmadığını anladım. Düğün gününü istiyorum ama ertesi günü değil. Bu yüzden 11 Haziran'da kendimle evlenmeye karar verdim. Gelin gibi giyineceğim, ritüellere katılacağım, arkadaşlarım düğünüme katılacak ve sonra damatla gitmek yerine kendi evime döneceğim.”

HER ŞEY GELENEKLERE GÖRE YAPILACAK

Bindu, BBC'ye verdiği bir röportajda, kutlamaların 11 Haziran'da geleneksel bir Haldi hamamı ile başlayacağını da sözlerine ekledi. Müzik ve dansın yer aldığı bir diğer geleneksel tören olan Sangeet de aynı sabah gerçekleşecek.

Bindu daha sonra tapınağa gitmeden önce ellerini kına ile boyayacak ve saçlarını vermilyon tozuyla işaretleyecek. Oraya vardığında, kutsal bir ateş yakacak ve etrafında yedi adım atacak. Bu normalde gelin ve damadın birlikte yaptığı bir şey ama genç kadın bunu da kendi başına yapacak.

Haberin Devamı

Eve döndükten sonra ise iki haftalık tatil için Goa'ya tek başına gidecek.

24 yaşındaki blogger ‘Kendimle evleneceğim’ dedi, Hindistan ayağa kalktı
Tek kişilik düğünün davetiyesi de hazır

Gözden Kaçmasın

Temiz su için tehlikeli yöntem Hayatlarını böyle riske atıyorlar...Temiz su için tehlikeli yöntem! Hayatlarını böyle riske atıyorlar...Haberi görüntüle

Bindu, 'damatsız' tören için Güney Afrikalı bir mühendis olan babasının ve Ahmedabadlı bir mühendis olan annesinin onayına sahip olduğunu söyledi ve "Evliliğimi kutsamak için şimdiden bir rahip ayarladım," diye ekledi.

AVUKATLAR OLUMSUZ KONUŞTU

Genç kadın kararını şöyle anlattı:

“Batı'nın aksine Hindistan'da kendi kendine evliliklerin popüler olmadığını gözlemledim. Bu nedenle, bu trendi başlatmaya ve başkalarına ilham vermeye karar verdim. İnsanlar fikrimi beğenmeyebilir ama ben doğru şeyi yaptığımdan eminim.”

Haberin Devamı

Ancak Hindistan Yüksek Mahkemesi'nde avukat olan Krishnakant Vakharia, yasanın iki kişinin evlenmesini şart koştuğunu ve 'sologaminin' meşru olarak tanınmayacağını söyledi.

24 yaşındaki blogger ‘Kendimle evleneceğim’ dedi, Hindistan ayağa kalktı
Genç kadının verdiği karar ülke çapında tepkilere neden oldu

Başka bir kıdemli avukat olan Chandrakant Gupta şunları ekledi: 'Hindu Evlilik Yasası 'eşten biri' terminolojisini kullanıyor, bu da evliliği tamamlamak için iki kişinin olması gerektiği anlamına geliyor.

Gözden Kaçmasın

Hindistanda kan donduran olay... Dehşet anlarını anlattı: Kimse yardım etmedi, sadece tezahürat yaptılarHindistan'da kan donduran olay... Dehşet anlarını anlattı: Kimse yardım etmedi, sadece tezahürat yaptılarHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Cinayet siyasi krize neden oldu... Ünlü rapçi öldürüldü, Hindistan karıştıCinayet siyasi krize neden oldu... Ünlü rapçi öldürüldü, Hindistan karıştı!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hindistan#Kendiyle Evlenmek#Kshama Bindu

BAKMADAN GEÇME!

Süt Küba için her şey demekti Ama bugün...

Süt Küba için her şey demekti! Ama bugün...

#Küba
Putinin en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı

Putin'in en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı!

#Putin
Herkes Amber Heardün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere DARVO ile ulaştı

Herkes Amber Heard'ün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere 'DARVO' ile ulaştı

#Johnny Depp

BAKMADAN GEÇME!

Süt Küba için her şey demekti Ama bugün...

Süt Küba için her şey demekti! Ama bugün...

#Küba
Putinin en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı

Putin'in en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı!

#Putin
Herkes Amber Heardün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere DARVO ile ulaştı

Herkes Amber Heard'ün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere 'DARVO' ile ulaştı

#Johnny Depp