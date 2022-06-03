24 yaşındaki blogger ‘Kendimle evleneceğim’ dedi, Hindistan ayağa kalktı!

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“Ben kendimle evleniyorum!”

24 yaşındaki Hintli blogger, 'kendi kraliçesi' olduğunu ve hatta iki haftalık balayına tek başına çıkacağını söyleyerek ülkenin ilk 'sologamy'sini duyurdu.

Hindistan'ın Gujarat kentinden bir sosyoloji öğrencisi ve 'dijital yaratıcı' olan 24 yaşındaki Kshama Bindu, ülkenin ilk 'sologamy'si olduğu düşünülen etkinlikte kendi kendisiyle evlenmeye hazırlanıyor.

Bindu, 11 Haziran'da Vadodara'daki bir tapınakta geleneksel bir Hindu töreniyle kendisini 'kendini sevme'ye adayacak ve törene ailesiyle arkadaşları katılacak.

ELEŞTİRİLER SIRALANDI

Ancak her şey göründüğü gibi toz pembe değil… İnsanlar ona dikkat çekmeye çalışan biri damgası vurduğu için genç kadın eleştirilerin hedefinde.

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Kendiyle evlenecek olan genç kadın törenden sonra balayına da tek başına çıkacak

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24 yaşındaki kadın, evliliğin "derin bir kendini kabul etme eylemi" olacağını ve güneydeki Goa eyaleti çevresinde iki haftalık bir balayına çıkmadan önce kendini "kendini sevme" dolu bir yaşama adayacağını söylüyor.

Ancak uzmanlar evliliğin yasal olmayacağını söylüyor.

Sologami: Bir kişinin kendisi ile evlenmesine verilen isim. Tıpkı gerçek bir düğün gibi seremoni eşliğinde gerçekleştirilen bu eylemin hukuki bir bağlayıcılığı yoktur

Bir Twitter kullanıcısı olayla ilgili olarak "Kendinle evlenmeden de kendinle yaşayabilirsin. Sen sadece ilgi peşindesin ve iyi oynadın" yazdı.

Hindistan'da bir televizyon kanalına konuşan Bindu, "Kendi kraliçem olduğum için çekici bir prense ihtiyacım olmadığını anladım. Düğün gününü istiyorum ama ertesi günü değil. Bu yüzden 11 Haziran'da kendimle evlenmeye karar verdim. Gelin gibi giyineceğim, ritüellere katılacağım, arkadaşlarım düğünüme katılacak ve sonra damatla gitmek yerine kendi evime döneceğim.”

HER ŞEY GELENEKLERE GÖRE YAPILACAK

Bindu, BBC'ye verdiği bir röportajda, kutlamaların 11 Haziran'da geleneksel bir Haldi hamamı ile başlayacağını da sözlerine ekledi. Müzik ve dansın yer aldığı bir diğer geleneksel tören olan Sangeet de aynı sabah gerçekleşecek.

Bindu daha sonra tapınağa gitmeden önce ellerini kına ile boyayacak ve saçlarını vermilyon tozuyla işaretleyecek. Oraya vardığında, kutsal bir ateş yakacak ve etrafında yedi adım atacak. Bu normalde gelin ve damadın birlikte yaptığı bir şey ama genç kadın bunu da kendi başına yapacak.

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Eve döndükten sonra ise iki haftalık tatil için Goa'ya tek başına gidecek.

Tek kişilik düğünün davetiyesi de hazır

Bindu, 'damatsız' tören için Güney Afrikalı bir mühendis olan babasının ve Ahmedabadlı bir mühendis olan annesinin onayına sahip olduğunu söyledi ve "Evliliğimi kutsamak için şimdiden bir rahip ayarladım," diye ekledi.

AVUKATLAR OLUMSUZ KONUŞTU

Genç kadın kararını şöyle anlattı:

“Batı'nın aksine Hindistan'da kendi kendine evliliklerin popüler olmadığını gözlemledim. Bu nedenle, bu trendi başlatmaya ve başkalarına ilham vermeye karar verdim. İnsanlar fikrimi beğenmeyebilir ama ben doğru şeyi yaptığımdan eminim.”

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Ancak Hindistan Yüksek Mahkemesi'nde avukat olan Krishnakant Vakharia, yasanın iki kişinin evlenmesini şart koştuğunu ve 'sologaminin' meşru olarak tanınmayacağını söyledi.

Genç kadının verdiği karar ülke çapında tepkilere neden oldu

Başka bir kıdemli avukat olan Chandrakant Gupta şunları ekledi: 'Hindu Evlilik Yasası 'eşten biri' terminolojisini kullanıyor, bu da evliliği tamamlamak için iki kişinin olması gerektiği anlamına geliyor.