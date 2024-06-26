×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

‘24 saatte savaşı bitiririm’ demişti: Trump’ın Ukrayna planı ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Trump#Ukrayna
‘24 saatte savaşı bitiririm’ demişti: Trump’ın Ukrayna planı ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 07:00

Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde yeniden aday olan eski Başkan Donald Trump’ın danışmanları, göreve gelmesi halinde Ukrayna savaşını bitirecek bir plan hazırladı.

Haberin Devamı

2017-2021’deki başkanlığı döneminde özel kalem olarak görev yapan Keith Kellogg ve Fred Fleit tarafından sunulan plana göre, Ukrayna ancak barış görüşmelerine katılırsa daha fazla ABD silahı alabilecek. Ayrıca müzakerelerde “mevcut savaş hatları” dikkate alınacak.

MOSKOVA GÖRÜŞMEYE HAZIR

Kellogg ve Fleitz’in ana hatlarını çizdiği strateji, seçimlerde rakibi Başkan Joe Biden’ı yenmesi halinde Ukrayna’daki savaşı 24 saat içinde bitirebileceğini söyleyen Trump’ın en ayrıntılı plan olma özelliğini taşıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, “gelecekteki muhtemel Trump yönetimi” tarafından önerilen herhangi bir barış planını sahadaki gerçeği yansıttığı sürece görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Trump#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!