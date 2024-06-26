‘24 saatte savaşı bitiririm’ demişti: Trump’ın Ukrayna planı ortaya çıktı

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2017-2021’deki başkanlığı döneminde özel kalem olarak görev yapan Keith Kellogg ve Fred Fleit tarafından sunulan plana göre, Ukrayna ancak barış görüşmelerine katılırsa daha fazla ABD silahı alabilecek. Ayrıca müzakerelerde “mevcut savaş hatları” dikkate alınacak.

MOSKOVA GÖRÜŞMEYE HAZIR

Kellogg ve Fleitz’in ana hatlarını çizdiği strateji, seçimlerde rakibi Başkan Joe Biden’ı yenmesi halinde Ukrayna’daki savaşı 24 saat içinde bitirebileceğini söyleyen Trump’ın en ayrıntılı plan olma özelliğini taşıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, “gelecekteki muhtemel Trump yönetimi” tarafından önerilen herhangi bir barış planını sahadaki gerçeği yansıttığı sürece görüşmeye hazır olduklarını söyledi.